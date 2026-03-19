Bei der derzeitigen Debatte um die Augustenstraße stellen sich ein paar grundsätzliche Fragen, was urbanes Leben eigentlich ausmacht. Ist es wirklich lebenswert, wenn das Bild einer zentrumsnahen Straße hauptsächlich von parkenden Autos geprägt ist, Radler und Fußgänger stattdessen gefährlich am Straßenrand aneinander gequetscht werden? Sollten Menschen, die nicht mit dem Auto unterwegs sind, nicht endlich mehr Platz bekommen? Und ist es nicht sinnvoll, denjenigen, die in einer dicht besiedelten und lebendigen Gegend wohnen, mehr Bäume und Grünflächen zu spendieren, damit auch im Sommer der Aufenthalt in dieser sich immer mehr aufheizenden Stadt erträglich bleibt?