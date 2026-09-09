Die Augustenstraße in der Maxvorstadt befindet sich im Umbruch. Aktuell laufen Bauarbeiten zur Verschönerung der belebten Meile zwischen Dachauer Straße und Josephsplatz. Die Bürgersteige sollen deutlich breiter werden, Parkplätze sollen wegfallen, mehr Bäume sollen die Straße besser beschatten und den Aufenthalt im Sommer erträglicher machen. Dass endlich frischer Wind in diese Gegend kommt, war höchste Zeit. Dazu passt es ganz gut, wenn auch das gastronomische Angebot vielfältiger wird.

Die erfahrene Gastronomin Suzana Nadj hat im Frühjahr in der Augustenstraße 52 ihr neues Lokal Coco Bamboo aufgemacht, nachdem sie ihr Thai-Restaurant Kun Tuk in der Amalienstraße voriges Jahr nach 25 Jahren geschlossen hatte. Der Neustart sollte mit einem neuen Konzept erfolgen. Nun steht statt fernöstlicher Küche eine Fusion aus karibischer und mediterraner Kost auf der Karte. Auf die Idee kam Suzana Nadj über ihre inzwischen verstorbene Freundin, die aus Martinique stammte. Von ihr hat sie, wie sie erzählt, auch diverse Rezepte für ihre Speisekarte übernommen. So prägen jetzt viele Gerichte mit fruchtig-pikanten Dips und Soßen die Küche, neben einer abwechslungsreich, wenn auch überschaubar gehaltenen Auswahl an Tellern mit Fisch und Fleisch gibt es auch einige vegane Gerichte.

Das Angebot an Restaurants mit karibisch-kreolischer Küche ist in München überschaubar, doch sie haben ihre Fans, wie der Zuspruch in den wenigen etablierten Läden zeigt. Da kommt ein neues Restaurant, zur Abwechslung von der sonstigen Überzahl an italienischen, vietnamesischen und bayerischen Lokalen, durchaus gelegen. Und die Online-Bewertungen des Coco Bamboo sind durchweg positiv bis euphorisch, aber Achtung: Die Erfahrung lehrt auch hier, dass man sich nicht immer auf die Netten aus dem Netz verlassen kann.

Denn die guten Ideen, die die Wirtin und ihre Köche versuchen zu verwirklichen, zeugten bei unseren Besuchen mal mehr, mal weniger deutlich von handwerklicher Nachlässigkeit. So waren die Acra de Morue, frittierte Kabeljaubällchen mit einem süßlichen Passionsfrucht-Chutney (11,90 Euro), zwar außen recht dunkel, wir hätten uns aber mehr Knusprigkeit gewünscht. Interessant war der Salat dazu, der eine deutliche Currypulver-Note hatte. Neugierig hatte uns das Marlin-Carpaccio (17,90) von der Tageskarte gemacht, so etwas findet man nicht allzu häufig. Der große Hochseefisch hat ein schönes, festes und fettarmes Fleisch. Die Carpaccio-Scheiben erinnerten an Puten- oder Hähnchenbrust, serviert wurden sie mit etwas Pflücksalat, einem säuerlichen Dressing und karamellisierten Walnüssen, die leider nicht zerkleinert waren. Dumm nur, dass das Ganze von einer penetranten Salzigkeit überlagert wurde, die übrigens auch die Scheibchen vom Bokit, einer karibischen Brotspezialität, prägte.

Die frittierten Kabeljaubällchen mit einem süßlichen Passionsfrucht-Chutney kosten 11,90 Euro. Foto: Stephan Rumpf

Eigentlich sehr aromatisch waren die Brochettes de Chatrou, schaschlikartige Oktopusspieße (20,90) vom Grill, serviert mit fruchtig-scharfen Soßen und Süßkartoffelpommes. Der Tintenfisch war leider so weichgegart, dass er sich mit der Gabel zu Brei zerdrücken ließ, die Pommes ließen Biss vermissen. Die Kalbsmedaillons (26,90) waren schön zart und kamen mit einem Rotwein-Thymian-Honig-Jus auf den Teller. Dem dazu gereichten Jamswurzel-Risotto allerdings fehlte jegliche Art von Geschmack, da half auch das Vermischen mit der ebenso spärlich aromatischen Soße wenig.

Ein Thunfisch-Tatar auf Linsenbett (21,90) war für unseren Geschmack viel zu sauer angemacht, wieder gab es einen Salat mit Curry-Gewürz dazu. Dieses gelbe Curry-Gewürz, mutmaßlich eine Colombo-Curry-Mischung, wie man sie etwa in Martinique kennt, prägte auch das danach benannte Colombo-Curry (wir probierten die Version mit Hühnerbrust für 19,90) viel zu einseitig. Raffiniert kochen ist etwas anderes.

Eine eigenartige Kombination war die argentinische Rinderlende (26,90) – ein zu durchgebratener Fleischlappen mit süßer Rotwein-Feigen-Soße, auf dem süße Feigen lagen –, insgesamt war das der Süße viel zu viel. Als Dreingabe gab es ein Kartoffelgratin mit Chayoten. Das tropische Gemüse, das geschmacklich zwischen Birne und Gurke changiert, machte das Gratin angenehm saftig.

Die Einrichtung des Coco Bamboo ist stylisch und einladend. Foto: Stephan Rumpf

Das Ambiente im Coco Bamboo ist übrigens recht edel. Die dunklen Wände, das dezente Licht und eine ansprechende Dekoration mit Naturmotiven sind angenehm unaufdringlich, die Bar modern und stylisch. Zu solch einer Gediegenheit mag die Qualität des Essens aber leider nicht so richtig passen.

Bei einem Streetfood-Truck auf einem Ethno-Festival würde man vielleicht nicht groß meckern. Doch die Preise im Coco Bamboo sind halt dann doch deutlich über Imbissbuden-Niveau.

Der Service ist indes sehr freundlich und auf Zack. Wirtin Suzana Nadj, die auch noch gleich neben dem Coco Bamboo das Bistro Tante Emma sowie dessen Schwesterlokal in Schwabing leitet, begegnet ihren Gästen überaus herzlich. Bei einem unserer Besuche erzählte sie, sie habe früher öfter selbst in der Küche gestanden, jetzt kümmere sie sich mehr um die Gäste. Unser Gedanke dabei: Vielleicht sollte die Chefin doch öfter mal in der Küche nach dem Rechten sehen.

Coco Bamboo, Augustenstraße 52, 80333 München, Telefon 089/28 37 00, Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 15 bis 1 Uhr, Küche bis 23 Uhr