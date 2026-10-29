Da steht sie nun also, die umstrittene Platane. In der Augustenstraße, an der Kreuzung zur Gabelsbergerstraße, hat die Stadt Anfang dieser Woche den Baum mitten auf die Fahrbahn gepflanzt, da, wo vorher eine Linksabbiegespur für Autos war. Jetzt markiert der Baum den Anfang eines neuen verkehrsberuhigten Bereichs zwischen Gabelsberger- und Theresienstraße, in dem nur noch Tempo 20 gefahren werden darf und dessen Erscheinungsbild sich gerade grundlegend ändert: Weg von der autogerechten Verkehrsachse aus der Nachkriegszeit, hin zu deutlich mehr Platz für Fußgänger und Fahrradfahrer und zu mehr Aufenthalts- und Lebensqualität.

Umstritten ist der Baum, weil vor allem die CSU dagegen Stimmung gemacht und dabei auch einige ansässige Geschäftsleute auf ihrer Seite hatte. Vor zwei Jahren versammelte sich eine Handvoll Gegner auf der Augustenstraße, um gegen deren Umbau zu protestieren, unter ihnen CSU-Politiker. „Zeichen des Irrsinns“, nannte der damalige CSU-Stadtrat Hans Theiss die Pläne für die Baumpflanzung. Clemens Baumgärtner, der dieses Frühjahr als Oberbürgermeisterkandidat der Christsozialen angetreten war, sprach im Wahlkampf von einem „Schildbürgerstreich“.

Schmale Geh- und Radwege, viel Platz für Autos: So sah die Kreuzung Augusten-/Gabelsbergerstraße noch im Herbst 2024 aus. Foto: Florian Peljak

Doch das Thema zündete für die CSU letztlich nicht, die Grünen wurden mit deutlichem Abstand stärkste Kraft in der Maxvorstadt, sowohl bei der Stadtrats- als auch bei der Bezirksausschusswahl. Der neue OB Dominik Krause von den Grünen erhielt bei der Kommunalwahl im Stadtbezirk schon im ersten Wahlgang mehr als 39 Prozent der Stimmen, bevor er sich dort in der Stichwahl gegen Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) mit mehr als 67 Prozent durchsetzte.

Die Bewohner des Stadtbezirks 3 hatten auch politisch ein Zeichen für Veränderung gesetzt. Und so war es auch Bürgermeisterin Mona Fuchs von den Grünen, die beim Baumpflanzen zusammen mit der Bezirksausschuss-Chefin Svenja Jarchow-Pongratz, Baureferentin Jeanne-Marie Ehbauer (beide Grüne) und Mobilitätsreferent Georg Dunkel (parteifrei) für ein Pressefoto den Spaten schwingen durfte. „Mit der Umgestaltung der Augustenstraße wollen wir vor allem eines erreichen: mehr Verkehrssicherheit, mehr Grün und eine belebte Straße, in der sich Menschen gerne aufhalten“, sagte Fuchs.

Die Platane leiste dazu einen wichtigen Beitrag, indem sie künftig an heißen Sommertagen Schatten spende, das Straßenbild verschönere und zur Verkehrsberuhigung beitrage. Fuchs ist überzeugt, dass nicht nur Anwohner und Passanten davon profitieren werden, sondern auch die Geschäfte vor Ort. Ihr sei bewusst, dass gerade die Gewerbetreibenden während der Bauarbeiten erhebliche Einschränkungen hinnehmen müssten, so Fuchs.

Tatsächlich prägen noch Bauzäune und Baumaschinen das Straßenbild. Doch der erste Bauabschnitt soll noch dieses Jahr abgeschlossen sein, verspricht Baureferentin Ehbauer. Voraussichtlich im März 2027 geht es weiter mit der Umgestaltung zwischen Brienner Straße und Gabelsbergerstraße sowie zwischen Theresienstraße und Görresstraße. Bis Ende 2027 soll die gesamte Umgestaltung abgeschlossen sein.

Zugunsten der Fußgänger müssen in der Augustenstraße 57 Parkplätze weichen, 197 Stellplätze bleiben allerdings erhalten, 26 davon dienen tagsüber als Lieferzonen. Radler bekommen 192 zusätzliche Fahrradabstellplätze, zehn davon für Lastenräder. Die Trottoirs werden stellenweise bis zu acht Meter breit, dort stehen künftig 36 neue Sitzbänke. Auch die örtlichen Gastronomen haben dann die Möglichkeit, im Freien Tische und Stühle aufzustellen. Zudem legt das Baureferat neue Grünflächen an und pflanzt insgesamt 17 neue Bäume zwischen Brienner Straße und Görresstraße, der bisherige Baumbestand bleibt erhalten.

Der schmale und unübersichtliche Radweg, der an manchen Stellen in Kreuzungsbereichen scharfe Kurven zieht, verschwindet, die Radler fahren künftig auf der Straße. „Die bislang häufigen Konflikte zwischen Fuß- und Radverkehr werden deutlich weniger“, sagt Mobilitätsreferent Dunkel. Dazu kommen noch an den Kreuzungen sicherere Übergänge für Senioren und Menschen mit Behinderungen.

BA-Chefin Jarchow-Pongratz findet, die Umgestaltung sei eine „bauliche Anti-Stress-Kur für die Augustenstraße“ und stärke diese als lebendige Geschäftsstraße und Treffpunkt im Stadtteil. „Uns war wichtig, den wunderbaren Altbaumbestand, der die Augustenstraße prägt, zu schützen und zu erhalten.“

Meinung Streit um Augustenstraße : Die Menschen brauchen Platz statt Parkplätze SZ Plus Kommentar von Andreas Schubert ...

Der Neugestaltung ging ein langwieriger Prozess voraus. Schon seit 2016, nach der Umgestaltung des Josephsplatzes am nördlichen Ende der Augustenstraße, forderten Lokalpolitiker des Bezirksausschusses Maxvorstadt auch deren Umbau. Diesen beschloss der Stadtrat 2021 grundsätzlich, Anfang 2025, nach langen Diskussionen, Planungen und Umplanungen, dann endgültig.

Sieben Millionen Euro kostet die Neugestaltung. Kritiker hatten noch vor Beginn der Bauarbeiten angemerkt, dass sie womöglich zeitnah teilweise wieder für einen Anschluss der unter der Augustenstraße verlaufenden U-Bahn-Linie U2 an die geplante U9 aufgerissen werden muss. Doch wann und ob überhaupt das Milliardenprojekt U9 tatsächlich Ende der 2030er-Jahre realisiert werden kann, ist derzeit offen.