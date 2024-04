Antiquariat Hofmann in der Maxvorstadt

Ende Mai schließt das Antiquariat Hofmann für immer, nach mehr als 50 Jahren. Auch, weil das Gebäude an der Gabelsbergerstraße umgebaut wird. Wehmut verspürt die Leiterin kaum noch - das liegt auch an der Konkurrenz aus dem Internet.

Von Patrik Stäbler

"Türe klemmt!", warnt ein handgeschriebener Zettel am Eingang. "Bitte fest aufdrücken!" Wer dies befolgt und die Tür beherzt aufwuchtet, der findet sich zwei Schritte später in einer anderen Welt wieder. Einer Welt, die Vergangenheit atmet. Und wenn man es dramatisch ausdrücken will: einer Welt, die bald untergehen wird.