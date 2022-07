So könnte die Zukunft aussehen an der Oberfläche des nordwestlichen Altstadtrings. Der aktuelle Entwurf kommt bei Lokalpolitikern und Bürgern überwiegend gut an.

Der Altstadtringtunnel wird nachgerüstet, doch nicht nur im Untergrund tut sich etwas: An der Oberfläche soll mehr Platz für Radler, Fußgänger und Bäume entstehen. So sehen die Pläne zwischen Kunstareal und Altstadt aus.

Von Ilona Gerdom

Eine Emotion teilen Lokalpolitikerinnen und Bürger, wenn es um die Oberfläche des nordwestlichen Altstadtrings geht: Freude. Vor allem darüber, "dass das Projekt vorangeht", wie Svenja Jarchow-Pongratz (Grüne), Vorsitzende des Bezirksausschusses (BA) Maxvorstadt, sagt. Auch sonst kommt der aktuelle Entwurf überwiegend gut an. Einige Anregungen geben Anwohner und Gremium den Planern trotzdem mit auf den Weg.

Nicht nur Maxvorstädter haben sich im alten Rathaus eingefunden, sondern auch Vertreter aus dem Baureferat. Sie stellen den Entwurf für den Straßenumbau und die Gestaltung der Freiflächen zwischen Gabelsbergerstraße über Oskar-von-Miller-Ring bis Von-der-Tann-Straße vor. Ein Ziel des Projekts ist es, Kunstareal und Altstadt besser miteinander zu verknüpfen. Angestrebt wird zudem eine "stadträumliche Aufwertung".

Bereits 2017 hatte der Stadtrat beschlossen, den Altstadtringtunnel nachzurüsten. Dazu gehört zum Beispiel eine Mittelwand und eine Verkürzung der Tunnelrampe. Die Arbeiten am Tunnel selbst sollen laut Peter Schösser aus dem Baureferat im "Frühsommer 2023" abgeschlossen sein.

Doch nicht nur im Untergrund tut sich etwas, oben sollen Fußgänger und Radler mehr Platz bekommen. Gelingen soll das auch mit dem Bau von Radwegen "überall dort, wo sie bisher nicht waren", so Schösser. Weniger Raum wird es dann für Autos geben: Von vormals acht Spuren wird auf der Gabelsbergerstraße auf fünf reduziert. So gewinne man etwa 1580 Quadratmeter für Radler, aber auch für Grünflächen.

Entstehen soll ein "ausgestalteter Stadtraum" mit "Boulevardcharakter"

Und was passiert über der Röhre? Um Antworten auf diese Frage zu finden, hatte es einen Workshop gegeben. Durchgesetzt haben sich für den Bereich von östlicher Gabelsbergerstraße bis Oskar-von-Miller-Ring die Ideen des Büros Kübert Landschaftsarchitektur. Entstehen soll ein "eigens ausgestalteter Stadtraum" inklusive "Boulevardcharakter" von Ludwig- bis Amalienstraße, so Heinz Grünberger aus dem Gartenbauamt. Ein großer Brunnen vor dem Oskar-von-Miller-Forum bilde den "Hauptplatz" mit "vielen, vielen Sitzmöglichkeiten".

Dazu kommt reichlich Grün. 72 Bäume würden erhalten, hinzu kämen 47 weitere. Damit sollen unter anderem die Fußgängerbereiche von den Fahrspuren abgeschirmt werden. Stauden, Sträucher und Gräser ergänzen das Konzept.

Zwar zeigen sich die meisten Zuhörer angetan von dem Vortrag, Kritik bleibt aber nicht aus. So äußert eine Vertreterin des Vereins Münchner Forum, dass man sich am Tunnelmund und entlang der Gabelsbergerstraße zur "Entschleunigung des Kunstareals" den "Verzicht auf mehr Fahrspuren" gewünscht hätte. Schösser verweist darauf, dass man den motorisierten Individualverkehr bereits "in ganz erheblichem Umfang" reduziert habe. Auf mehr Fahrbahnen lasse sich an diesem "neuralgischen Punkt", den es brauche, um den Verkehr abzuwickeln und die Brienner Straße zu entlasten, nicht verzichten.

Zu den Wünschen aus dem Viertel zählt ein separater Trinkwasseranschluss beim geplanten Brunnen. Angeregt wird außerdem, Anrainer wie die St. Markus Kirche oder die bayerische Landesbank mehr einzubinden. So könne man "größtmögliches Potenzial aus dem Areal herausholen", findet der BA.

Die Ideen wollen die Planer mitnehmen. "Möglichst" im Herbst wolle man mit dem Entwurf in den Bauausschuss, so Schösser. Mit Genehmigung des Stadtrats könnte der Bau Mitte 2023 beginnen und bis Ende 2025 dauern.