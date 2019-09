Weil in einer darüber liegenden Zahnarztpraxis offenbar ein Wasserschlauch geplatzt war, sind stapelweise edle Teppiche schwer in Mitleidenschaft gezogen worden.

Ein geplatzter Wasserschlauch in einer Zahnarztpraxis am Maximiliansplatz hat am Sonntag womöglich zu einem Millionenschaden in einem Teppichgeschäft geführt. Als der Wasserschaden in der Teppichgalerie im Erdgeschoss und im ersten Stock entdeckt wurde, lief das Wasser dort die Wände herab. Die Feuerwehr begab sich daraufhin mit einer Drehleiter auf die Suche - und wurde im vierten Stock in einer Zahnarztpraxis fündig.

Dort war ein Wasserschlauch geplatzt, vermutlich schon um 7 Uhr morgens. Über einen Versorgungsschacht ergoss sich das Wasser vor allem ins Teppichgeschäft, wo es neben Stapeln edler Perserteppiche zentimeterhoch anstieg. "Die Teppiche sind hinüber", sagt Inhaberin Ingeborg Sami, Wolle und Seide würden dadurch "morsch", und im Laden rieche es außerdem ganz "modrig". Entsprechend sei das wohl "ein Millionenschaden", so Sami. Polizei und Feuerwehr waren bis Sonntagmittag im Einsatz.