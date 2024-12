Von Wolfgang Görl

Als der Bauarbeiter Jovan Popovic am 24. Februar 1998 im Keller des Maximilianeums an einer Türschwelle den Schlagbohrer ansetzte, leistete die Mauer geringeren Widerstand als erwartet. Irgendetwas stimmte da nicht. Und tatsächlich: Da war ein Hohlraum. Noch mysteriöser war, dass darin etwas versteckt war, eine Bleikassette von beträchtlicher Größe. Hatte der bayerische Landtag, der in dem Gebäude residiert, hier einen Schatz deponiert, die parlamentarische Goldreserve für dunkle Zeiten?