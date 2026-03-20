Ohne etwas relativieren zu wollen: Für Maximilian Haberstock, diesen erst 21 Jahre alten Dirigenten, war der Münchner Herkulessaal so etwas wie ein Heimspiel. In München ist er aufgewachsen, erhielt seine musikalische Ausbildung, wurde von dem viel zu früh gestorbenen Dirigenten Mariss Jansons gefördert. Mit dem von ihm vor drei Jahren gegründeten Jungen Philharmonischen Orchester München absolvierte er gerade eine kleine Tournee von Prag über Wiesbaden und Frankfurt nach München. Vier Konzerte in fünf Tagen.
Maximilian Haberstock im HerkulessaalJunger Dirigent reißt Zuhörer von den Plätzen
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Maximilian Haberstock und sein Junges Philharmonisches Orchester München begeistern im Herkulessaal. Der Pianist Maxim Lando beweist sich ebenfalls als Ausnahmetalent.
Kritik von Evelyn Vogel
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