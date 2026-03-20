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Maximilian Haberstock im HerkulessaalJunger Dirigent reißt Zuhörer von den Plätzen

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Maximilian Haberstock (Mitte) dirigiert das Junge Philharmonische Orchester München. Gemeinsam mit Maxim Lando (rechts) am Klavier bei einem Konzert im Herkulessaal.
Maximilian Haberstock (Mitte) dirigiert das Junge Philharmonische Orchester München. Gemeinsam mit Maxim Lando (rechts) am Klavier bei einem Konzert im Herkulessaal. BrauerPhotos / G.Nitschke

Maximilian Haberstock und sein Junges Philharmonisches Orchester München begeistern im Herkulessaal. Der Pianist Maxim Lando beweist sich ebenfalls als Ausnahmetalent.

Kritik von Evelyn Vogel

Ohne etwas relativieren zu wollen: Für Maximilian Haberstock, diesen erst 21 Jahre alten Dirigenten, war der Münchner Herkulessaal so etwas wie ein Heimspiel. In München ist er aufgewachsen, erhielt seine musikalische Ausbildung, wurde von dem viel zu früh gestorbenen Dirigenten Mariss Jansons gefördert. Mit dem von ihm vor drei Jahren gegründeten Jungen Philharmonischen Orchester München absolvierte er gerade eine kleine Tournee von Prag über Wiesbaden und Frankfurt nach München. Vier Konzerte in fünf Tagen.

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