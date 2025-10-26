Das Max-Planck-Institut für Physik am Föhringer Ring, das der Nobelpreisträger einst leitete, steht seit zwei Jahren leer. Nun will der Freistaat das Grundstück verkaufen, um seine Kassen zu füllen. Auch andere Immobilien stehen auf der Verkaufsliste.

Es ist ein historisch aufgeladener Ort nahe dem Englischen Garten, der da bald zum Verkauf stehen soll: Im Jahr 1955 beschloss das Max-Planck-Institut für Physik (MPP), von Göttingen nach München umzuziehen. Chef des Instituts war Werner Heisenberg, der 1933 im Alter von nur 32 Jahren den Nobelpreis erhalten hatte. Den Auftrag für den Institutsneubau am Föhringer Ring 6 bekam auf Heisenbergs Wunsch sein Jugendfreund Sep Ruf, der Münchner ist aus heutiger Sicht einer der bedeutendsten deutschen Architekten der Nachkriegszeit.