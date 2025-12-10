Acht kleine Rasenflächen, dazu baumartige Sträucher und Sitzgelegenheiten: Der Max-Joseph-Platz ist wiedereröffnet und nun mit Mehrwert zu nutzen. Über Jahrzehnte war die Fläche vor der Oper eine Steinwüste mit Verletzungsgefahr für Passanten, wenn man auf den groben Isarkieseln mit dem Fuß umknickte. Nun zeigt sich die Stadtspitze erfreut ob des Umbaus, Baureferentin Jeanne-Marie Ehbauer bezeichnet ihn als „grünen Salon“. Er ist geprägt von rund 1400 Quadratmetern Wiese.

Zwischen den Rasenstücken laufen sternförmig Wege auf das Denkmal zu, das an den ersten bayerischen König erinnert, nach dem der Platz auch benannt ist: Maximilian I. Joseph. In großen Pflanzkübeln hat das Baureferat Sträucher platziert, die etwas Schatten spenden sollen. Bäume zu pflanzen verhindert der Deckel der Tiefgarage unter dem Platz.

Blick von oben auf den neu gestalteten Platz vor der Oper. (Foto: Robert Haas)

Mehr Gelegenheiten zum Verweilen bietet der neu gestaltete Max-Joseph-Platz. (Foto: Robert Haas)

13 der Pflanztröge sind mit einer umlaufenden Sitzbank ausgestattet, im kommenden Jahr soll eine „mobile Möblierung“ hinzukommen, also Sitzgelegenheiten, die nicht fixiert sind. Um mehr Platz für Flaneure zu schaffen, wurde die Autozufahrt zur Tiefgarage verschmälert. Die städtische Schlosserei hat die acht historischen Straßenlaternen am Rondell hergerichtet und mit LED-Lampen ausgestattet.

300 000 Liter Substrat hat das Baureferat ausgebracht. Es lässt nicht nur das Gras wachsen. Es hält auch Regenwasser zurück, sodass es nicht in die Kanalisation fließt, sondern stetig verdunstet. Das ist relevant, um die Stadt ein wenig besser an den Klimawandel und den häufiger auftretenden Starkregen anzupassen.

Laut Rathaus basiert die aktuelle Gestaltung auf Plänen aus dem Umfeld von Leo von Klenze; der für Münchens Stadtbild prägende Baumeister habe den Platz Anfang des 19. Jahrhunderts erstmalig gestaltet. Vorausgegangen ist dem Umbau eine jahrelange Debatte. Ursprünglich wollte die Stadt den Platz mit blühenden Sträuchern bepflanzen. Dagegen aber sträubte sich der Landesdenkmalrat. Die jetzigen Rasenparzellen sind ein Kompromiss – und eine Interimslösung.

Perspektivisch will die Stadt den Platz frei von Autos machen. Allerdings wird die angrenzende Maximilianstraße noch für Jahre als Lkw-Zufahrt zur Baustelle des neuen S-Bahn-Tunnels benötigt. Zudem ist die Tiefgarage unter dem Platz bis 2061 in Erbpacht an eine Betreiberfirma vergeben. Ob die Stadt die Zufahrt zur Garage verlegt, dürfte spätestens im kommenden Jahrzehnt wieder Thema werden.