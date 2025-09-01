Im Fall des versuchten Tötungsdelikts im Domagkpark in Schwabing- Freimann hat die Polizei am Sonntag einen zweiten Verdächtigen festgenommen. Der 21-Jährige reiste im Laufe des Nachmittags am Münchner Flughafen ein, aus einem nordeuropäischen Land kommend. Am Flughafen warteten schon Zielfahnder der Münchner Polizei auf ihn, sie hatten bereits einen Haftbefehl dabei. Dieser wurde später von einem Ermittlungsrichter in Vollzug gesetzt. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft, ebenso wie ein am Donnerstagabend im Landkreis Starnberg festgenommener 27-Jähriger.

Am Abend des 19. August war es in der Max-Bill-Straße im Domagkpark zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei schon länger verfeindeten Gruppen gekommen, an der etwa 30 Personen beteiligt waren. Dabei wurden zwei 19-jährige Männer, beide Mitglieder der gleichen Gruppe, durch Schnittwunden schwer verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus, sind aber mittlerweile wieder entlassen. Am Ort der Auseinandersetzung wurde eine Machete gefunden, die als Tatwaffe in Betracht kommt.

Am Morgen des 28. August hatte die Polizei zwei Wohnungen in der Max-Bill-Straße durchsucht. Dabei gab ein Beamter zwei Warnschüsse ab, weil einer der Bewohner mit einer Schreckschusspistole auf die Polizisten schoss. Er wurde festgenommen, ebenso wie ein weiterer Mann. Beide wurden nach den Vernehmungen wieder entlassen. Ob und wie die beiden Personen mit den nun Festgenommenen in Zusammenhang stehen, wollte die Polizei nicht sagen.