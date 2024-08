Wohnungsmarkt in München:Eigenbedarf oder ein Fall von Entmietung?

Wohnungsmarkt in München

Mieter eines Hauses in Bogenhausen bekommen die Kündigung. Die Eigentümerfamilie plant dort angeblich ein Mehr-Generationen-Haus mit einer Studenten-WG. Doch vor Gericht wirkt einiges an ihren Plänen seltsam unstimmig.

Von Sebastian Krass, Ulrike Steinbacher

Also, wie ist das nun mit seinem gesundheitlichen Zustand und dem Eigenbedarf für die Wohnung? Das soll Rudolf S. senior doch noch etwas genauer erklären, findet der Richter. „Es geht mir sehr darum, dass die Wohnung nach Möglichkeit barrierefrei ist“, sagt Zeuge S. also. „Ich möchte mich nicht als kranken Mann darstellen“, aber es könne ja schon sein, dass er einmal einen Rollstuhl brauche. Etwas später spricht der 73-Jährige, der in Anzug mit Krawatte im Zeugenstand sitzt, über das Wohnzimmer der Wohnung. „Ein oder zwei Stufen“ gebe es dort, die wolle man mit Laufschienen überbrücken.