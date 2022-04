Interview von Susanne Hermanski

Matthias Tschöp trägt den Titel Prof. Dr. med. Dr. h.c.. Er ist der wissenschaftliche Geschäftsführer am Helmholtz Zentrum München und das, was man einen Spitzenforscher nennt. Der gebürtige Münchner ist Neuroendokrinologe, also ein Experte für das Hormon-und Nervensystem, hält eine Gastprofessur in Yale und leitet als Alexander-von-Humboldt-Professor die Abteilung für Stoffwechselerkrankungen an der Technischen Universität in München, zudem ist er Gründungsdirektor des Helmholtz Pioneer Campus. In den vergangenen Jahren der Pandemie hatte der 55-Jährige trotzdem gelegentlich das Gefühl, die Wissenschaft ist mit ihrem Latein am Ende. Nicht in Sachen Medizin, aber auf dem Weg ihrer Vermittlung an alle Schichten der Bevölkerung.