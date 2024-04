Philippe Herreweghe erntet jährlich am Karfreitag die Früchte jahrzehntelangen Musizierens mit dem Ensemble Collegium Vocale Gent, das er selbst gegründet hat. Hier ein Bild von einem Auftritt in Salzburg im Sommer 2022.

Von Paul Schäufele

Ein harmonisch dimensioniertes Altarretabel einerseits, andererseits der Kalvarienberg selbst. Die Aufführungen der Matthäus-Passion, die auch heuer Bach-Jünger in die Isarphilharmonie locken, überzeugen, doch zu Ovationen animiert nur eine. Florian Helgath organisiert mit klaren Gesten den Münchener Bach-Chor und das -Orchester. Doch was Philippe Herreweghe mit seinem Collegium Vocale Gent leistet, grenzt ans Unerklärliche. Ohne erkennbare Schlagtechnik, aber durch Einsatz von Ellenbogen, Fingerspitzen und Augenbrauen erreicht Herreweghe einen seltenen Zustand der Vergegenwärtigung. Das Exordium des Münchner Ensembles schwingt sich in tänzerischer Bewegung zur Klage auf, während das Collegium Vocale Gent das "Kommt, ihr Töchter" erklingen lässt, als hätte es schon vorher begonnen und würde nur in diesem Moment hörbar, brodelnd und düster. Herreweghe erntet jährlich am Karfreitag die Früchte jahrzehntelangen Musizierens mit dem Ensemble, das er selbst gegründet hat.