Nach der Messerstecherei in der Nähe des Stachus, bei der ein 26-Jähriger am vorigen Samstag verletzt worden ist, hat die Polizei am Montag zwei Tatverdächtige im Landkreis Pfaffenhofen festgenommen. Dabei handelt es sich um einen 30-Jährigen, der dort lebt, sowie einen 25-Jährigen aus dem Landkreis Lindau. Gegen beide erließ das Amtsgericht München Haftbefehl wegen eines mutmaßlichen versuchten Tötungsdelikts.

Wie die Polizei am Wochenende berichtet hatte, war es am Samstag gegen 18.30 Uhr vor der Mathäser-Einkaufspassage in der Bayerstraße zu einem Streit mit mindestens fünf Beteiligten gekommen. Dabei sei auf den 26-Jährigen eingeschlagen und eingestochen worden. Das Opfer kam mit Stichverletzungen im Oberkörper ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestand nach Polizeiangaben nicht.

Im Rahmen der Ermittlungen wurden zwei Tatverdächtige identifiziert, Zielfahnder der Münchner Kriminalpolizei nahmen den einen am Montag um kurz nach 20 Uhr und den anderen um kurz nach 22 Uhr fest; sie leisteten keinen Widerstand. Der 25-Jährige war der Polizei wegen zweier kleinerer Delikte bereits bekannt. Zu den Hintergründen der Tat und der Beziehung der Männer untereinander ermittelt das Kommissariat 11 weiterhin.