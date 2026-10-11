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Unmut im StadtratMathäser-Kino am Stachus darf abgerissen werden

Lesezeit: 4 Min.

Gleich ist es nicht vorbei mit dem Mathäser-Kino mitten in München – doch ein Ende zumindest in dieser Größe ist absehbar.
Gleich ist es nicht vorbei mit dem Mathäser-Kino mitten in München – doch ein Ende zumindest in dieser Größe ist absehbar.
Foto: Florian Peljak

Ein Bauvorbescheid ist bewilligt – dabei hatten Parteien im Stadtrat gefordert, zuvor eingebunden zu werden. Ihr Ziel: Deutschlands besucherstärkstes Kino vielleicht doch noch zu retten.

Von Sebastian Krass

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Deutschlands besucherstärkstes Kino, der Mathäser Filmpalast am Stachus in der Münchner Innenstadt, darf abgerissen werden. Die Stadt hat der Eigentümerin des Grundstücks, einer Tochterfirma der Zurich Versicherung, einen Bauvorbescheid bewilligt. Dieser gilt für den Neubau eines Quartiers mit Flächen für Büro, Wohnen, Einzelhandel und Kultur. Das hat das Planungsreferat der SZ auf Anfrage mitgeteilt. Die dort angesiedelte Lokalbaukommission (LBK) hat den Bescheid, eine bereits rechtsverbindliche Vorstufe zur Baugenehmigung, für das Grundstück Bayerstraße 3 bis 5 demnach bereits im April ausgestellt. Das wiederum löst Unmut in Teilen des Stadtrats aus.

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