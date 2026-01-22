Die erste Reaktion des Ministerpräsidenten ist Bedauern. „Das wäre schade, Kinokultur gehört zu unserem Land dazu“, sagt Markus Söder am Donnerstagvormittag über ein mögliches Ende des Mathäser-Kinopalastes. Er kommt gerade aus dem Kongresssaal eines Hotels am Hauptbahnhof. Hinter ihm liegt ein Plaudertermin auf dem Podium des „Immobilienforums“. Es ging dabei um große Themen von China bis Bürokratieabbau, aber wie so oft bei Söder auch kurz um „Star Wars“. Der CSU-Politiker lässt kaum eine Gelegenheit aus, seine Leidenschaft für die Kinofilmreihe zu bekunden.