Münchens größtem Kino droht der Abriss: Ein Investor plant anstelle des „Mathäser“ an der Bayerstraße 3 bis 5, direkt am Stachus, den „Neubau eines gemischt genutzten Quartiers“ mit Büros, Wohnungen, Geschäften und Kulturnutzung. Es soll aus sechs Bauteilen bestehen. Das geht aus einem Antrag auf Vorbescheid hervor, der bei der Lokalbaukommission (LBK) der Stadt eingegangen ist und der in dieser Woche Thema im Bezirksausschuss 2 (BA) war, der zuständig für die Stadtteile Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt ist.
Komplex in der InnenstadtMünchens größtem Kino droht der Abriss
Lesezeit: 1 Min.
Muss das Mathäser-Kino am Münchner Stachus einem Neubau weichen? Darauf deutet der Antrag eines Investors hin. Eine solche Veränderung könnte Auswirkungen auf die Innenstadt und die deutsche Kinolandschaft haben.
Von Sebastian Krass
Kaufhaus-Anbau:Österreichischer Investor kauft Benko-Ruine am Münchner Hauptbahnhof
Nun gibt es für den zentral gelegenen Ort, an dem der unansehnliche Siebzigerjahre-Betonklotz steht, eine neue Perspektive. Es ist der dritte große Verkauf einer früheren Benko-Immobilie in der Münchner Innenstadt innerhalb einer Woche.
Lesen Sie mehr zum Thema