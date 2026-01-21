Zum Hauptinhalt springen

Komplex in der InnenstadtMünchens größtem Kino droht der Abriss

Lesezeit: 1 Min.

Innenansicht des Mathäser-Komplexes am Stachus: Wo bislang Kinofreunde in zahlreichen Sälen Blockbuster ansehen, soll künftig gearbeitet und gewohnt werden. (Archivfoto)
Innenansicht des Mathäser-Komplexes am Stachus: Wo bislang Kinofreunde in zahlreichen Sälen Blockbuster ansehen, soll künftig gearbeitet und gewohnt werden. (Archivfoto) (Foto: Alessandra Schellnegger)

Muss das Mathäser-Kino am Münchner Stachus einem Neubau weichen? Darauf deutet der Antrag eines Investors hin. Eine solche Veränderung könnte Auswirkungen auf die Innenstadt und die deutsche Kinolandschaft haben.

Von Sebastian Krass

Münchens größtem Kino droht der Abriss: Ein Investor plant anstelle des „Mathäser“ an der Bayerstraße 3 bis 5, direkt am Stachus, den „Neubau eines gemischt genutzten Quartiers“ mit Büros, Wohnungen, Geschäften und Kulturnutzung. Es soll aus sechs Bauteilen bestehen. Das geht aus einem Antrag auf Vorbescheid hervor, der bei der Lokalbaukommission (LBK) der Stadt eingegangen ist und der in dieser Woche Thema im Bezirksausschuss 2 (BA) war, der zuständig für die Stadtteile Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt ist.

Zur SZ-Startseite

Kaufhaus-Anbau
:Österreichischer Investor kauft Benko-Ruine am Münchner Hauptbahnhof

Nun gibt es für den zentral gelegenen Ort, an dem der unansehnliche Siebzigerjahre-Betonklotz steht, eine neue Perspektive. Es ist der dritte große Verkauf einer früheren Benko-Immobilie in der Münchner Innenstadt innerhalb einer Woche.

Von Sebastian Krass

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite