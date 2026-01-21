Münchens größtem Kino droht der Abriss: Ein Investor plant anstelle des „Mathäser“ an der Bayerstraße 3 bis 5, direkt am Stachus, den „Neubau eines gemischt genutzten Quartiers“ mit Büros, Wohnungen, Geschäften und Kulturnutzung. Es soll aus sechs Bauteilen bestehen. Das geht aus einem Antrag auf Vorbescheid hervor, der bei der Lokalbaukommission (LBK) der Stadt eingegangen ist und der in dieser Woche Thema im Bezirksausschuss 2 (BA) war, der zuständig für die Stadtteile Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt ist.