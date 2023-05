Fußball-Anhänger prügelten am Sonntagabend an der Implerstraße aufeinander ein.

Von Christoph Leischwitz und Joachim Mölter

Es war eine kurze, aber überaus heftige Massenschlägerei, die am Sonntagabend nahe der U-Bahnstation Implerstraße die Anwohner aufschreckte. Von einem Wohnhausfenster wurden einige der Gewalttaten gefilmt. Die Polizei berichtete am Montag, dass sich Fußballfans zu der Keilerei verabredet hätten. Nach SZ-Informationen handelte es sich aber nicht um eine organisierte Zusammenkunft, wie sie früher unter Hooligans durchaus üblich war. Vielmehr legen Aussagen aus der Fanszene nahe, dass Anhänger des FC Bayern etwa 30 Fans des TSV 1860 München abgepasst hatten. Die Bayern-Fans sollen demnach auch in deutlicher Überzahl gewesen sein, was ebenfalls gegen eine Termin-Schlägerei spricht. Hinzu kommt, dass eine Fangruppierung uniformiert und maskiert auftrat, die andere hingegen nicht.