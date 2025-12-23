Wenn Manni mal wieder spürt, wie Schwere und Traurigkeit ihn zu verschlucken drohen, dann nimmt er die U-Bahn zu seinem kleinen Glück. Von Sendling geht es quer durch die Stadt nach Bogenhausen, vom Arabellapark sind es dann nur noch wenige Meter zu seiner bewährten Endorphindusche.
Massagestudio für Männer„Viele sind seit Jahren nicht mehr berührt worden“
Stefan Treuer betreibt ein Massagestudio nur für Herren. Seine Kunden sind jung und enttäuscht von Dating-Apps, bis hin zu älter und allein. Über den Wert der Berührung in distanzierten Zeiten.
Von Viktoria Spinrad
