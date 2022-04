Glosse von Philipp Crone

Ein gutes Maskottchen zu erfinden ist eine Kunst, die man in der Waldi-Stadt München durchaus beherrscht. Wer einen Dackel als heute ikonisches Wappentier für Olympia 1972 etabliert, der hat es geschafft. Man muss an dieser Stelle auch gar nicht erst anfangen, misslungene Figuren zu zitieren - die allermeisten Maskottchen missraten, so ist das einfach.

Nicht nur der hosenlose Goleo, das offizielle Maskottchen der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Es reichen die Olympia-Tierchen der vergangenen Jahre: Ein Panda in Taucheranzug zuletzt in Peking, das außerirdische Manga-Männchen in Tokyo, die ausgeleierte Version von Rio, der Zyklop von London oder das laufende Popel-Pärchen von Athen sind Warnung genug. Und selbst wenn eine Figur optisch nicht danebengeht, braucht es auch noch einen ordentlichen Namen.

Da ist es zunächst eine gute Nachricht, dass für die European Championships in diesem Jahr in München das Maskottchen ein Eichhörnchen ist. Ein Tier, dass in der Stadt vorkommt, sich derzeit in etwa so schnell verbreitet wie Lastenradfahrräder und auch eine bayerische Aussprache hat. Der Eichhörnchenschweif - vulgo Oachkatzlschwoaf - war wohl eine der ersten Einbürgerungstests in Bayern. Und, auch ganz wichtig: Das Tier trägt eine Hose.

Aber weil man ja heute immer alles überdarstellen muss, hat "Gfreidi" zur Sicherung der bayerischen Verortung auch noch einen Trachtenhut auf. Und so schön die Botschaft in "Gfreidi" ist, so abweisend muss doch ein Eichhörnchen wirken, dessen Namensanfang klingt, als hätte es sich an einer Nuss verschluckt. Andererseits passen lautmalerisch klangvollere Worte aus dem hiesigen Dialekt, wie Pfiatdi oder Schleichdi, halt nicht zur Einladung an ganz Europa. Dann lieber ein eindeutiger Name ohne viel Tiefgang. Denn wer hätte schon so etwas Hinterkünftiges verstanden, für einen Gastgeber mit internationalem Lokalkolorit, den Host-mi.