In einem Rewe-Markt im Münchner Stadtteil Mittersendling ist am Montag ein Streit um die richtige Auslegung der Maskenpflicht eskaliert. Eigentlich ist es ja ganz einfach: Beim Einkaufen muss man eine FFP2-Maske tragen. Ein 33 Jahre alter Münchner wollte das aber nicht einsehen. Er dachte, ein ums Gesicht geschlungener Schal sollte als Mund-Nasen-Bedeckung ausreichend sein. Eine Angestellte des Supermarkts an der Flößergasse wies ihn auf die Pflicht zum Tragen einer geeigneten FFP2-Maske hin. "Im Verlauf des anschließenden Streitgesprächs mischte sich auch noch ein weiterer 33-jähriger Kunde ein und es kam zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen den beiden Kunden", schildert die Münchner Polizei, was danach geschah. Beide Kontrahenten wurden leicht verletzt. Und beide haben jetzt Ärger mit der Justiz - gegen sie wird nun wegen eines Körperverletzungsdelikts ermittelt. Der Mann mit dem Schal wurde außerdem wegen Hausfriedensbruchs und eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt.