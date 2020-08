Von Max Ferstl

Wenn mal wieder einer schummelt, also ziemlich oft, dann tut Carolin Landgraf so, als hätte sie nichts bemerkt. Sie lässt sich den Fahrschein zeigen und prüft die Bahncard, wie immer. Dann schaut sie den Fahrgast so direkt an wie den jungen Mann in Wagen 11 des ICE 508 von München nach Hamburg Altona, seine Nase ist gut sichtbar, weil unbedeckt. Landgraf tippt sich auf die Nase, der Mann guckt verständnislos. "Denken Sie bitte an die Maske", sagt Landgraf. Ah. Der Mann nickt. "Wenn man die Leute darauf anspricht, funktioniert es ganz gut", sagt sie nach ihrem Kontrollgang. Landgraf ist Zugchefin bei der Deutschen Bahn, und normalerweise dafür verantwortlich, dass genug Personal an Bord ist und niemand schwarzfährt. Seit Corona muss sie auch darauf achten, dass Menschen nicht ohne Schutzmasken unterwegs sind.