Von Sandra Langmann

Aufgeräumt sollte sie schon sein. Die kleine Werkstatt, die sich Sabeth Kelwing Jimenez im Keller ihrer Vermieterin in München eingerichtet hat. Box an Box, jede feinsäuberlich beschriftet, ist auf 13 Quadratmetern an- und aufeinander geschichtet. Gut gefüllt mit allerhand Utensilien. Flüssigkeiten wie Haar- und Desinfektionsspray, aber auch Make-up, Lockenwickler und Bärte. Dazwischen steht eine Werkbank mit einem Spiegel darauf, der als Frisiertisch fungiert.

Ganz schön ordentlich für eine Kreativwerkstatt, in der Perücken angefertigt und Masken modelliert werden. "Klar können bei Anfertigungen auch mal Dinge herumliegen. Aber vor allem Sauberkeit ist wichtig, schließlich arbeitet man in Gesichtern", sagt die 29-Jährige. Die Maskenbildnerin Sabeth Kelwing Jimenez mag die Arbeit an Menschen, die sie mit ihrem Handwerk in unterschiedliche Charaktere verwandeln kann. "Die Maske ist extrem wichtig. Schließlich sehen die Zuschauer das Gesicht im Film ganz genau." Da muss alles sitzen, jede Unebenheit, jeder Patzer wird gesehen.

Detailansicht öffnen Sabeth Kelwing Jimenez hat gerade ihr Studium mit einem Master abgeschlossen, als Maskenbildnerin arbeitet sie schon länger. (Foto: Daniel Krämer)

Seit September 2021 ist Sabeth Kelwing Jimenez studierte Maskenbildnerin. Die Theaterakademie August Everding in München, eine von zwei Schulen in Deutschland, die das Studium Maskenbild anbietet, hat sie mit Master abgeschlossen. Heute wird sie für verschiedene Aufträge für Theater und Film gebucht. Dazu gehören Produktionen der HFF München wie "I Grew A Statue", die Netflix-Serie "Kitz" genauso wie der Horrorstreifen "Baghead".

"Wir sind die, die schön machen."

"Beim Film passiert jeden Tag etwas Neues. Auch wenn man vier Monate lang jeden Tag das gleiche Make-up macht." Das Set ändert sich, man ist einmal im Studio, dann draußen, bei jedem Wetter. "Man muss sich immer auf andere Bedingungen einstellen." Wie bei der Serie "Kitz", bei der sie beim Schminken der Komparsen aushalf. "Im Theater hat man ein bisschen mehr Routine." Ist das Stück erst einmal angelaufen, folgen die gleichen Abläufe - außer wenn jemand ausfällt, da gibt es immer wieder neue Herausforderungen.

Kelwing Jimenez' Aufgaben am Set sind ganz unterschiedlich. Je nach Projekt ist sie Chefmaskenbildnerin und konzipiert die Figuren gemeinsam mit der Regie und anderen Departments. Oder sie kommt tageweise dazu und hilft aus. Oder modelliert Masken in ihrer Werkstatt.

Über das Theater kam Sabeth Kelwing Jimenez zum Film. Aufgewachsen in Nordrhein-Westfahlen besuchte sie die Waldorfschule, deren Lehrplan das Theaterspielen beinhaltete. Bereits als Kind war sie von der Atmosphäre des Theaters begeistert. Als sie dann bei Schulaufführungen das erste Mal hinter den Kulissen beim Frisieren zusah, stand der Berufswunsch so gut wie fest. "Ich war da acht, neun Jahre alt und sofort fasziniert."

Als Kelwing Jimenez mit 13 Jahren schließlich selber im Schultheater spielte, hat sie für das Stück allen Schülerinnen die Haare gemacht. Das hat so gut funktioniert, dass sie die Aufgabe auch bei allen weiteren Theaterstücken fortführte. Zöpfe und Cornrows flechten, am Schulhof standen die Klassenkameradinnen Schlange. Es folgten Praktika am Aalto Theater in Essen und am Théâtre du Chêne Noir in Avignon sowie ein Jahr beim Schlosspark Theater Berlin.

"So habe ich immer warme Hände, wenn ich jemandem ins Gesicht fasse."

Die Arbeit ist oft anstrengend, lange Arbeitstage von mindestens zehn bis zwölf Stunden, viel Hektik, wenn der Dreh fertig werden muss. Große Erwartungen. Und doch wird in der Branche, und darüber hinaus, auf Maskenbildner und Maskenbildnerinnen oft herab geschaut. "Wir sind die, die schön machen. Vor allem Frauen wird gerne unterstellt, dass die nichts anderes können als ein bisschen schminken. Sozusagen ein Puderhäschen, das kurz rein rennt, abpudert und kichernd wieder das Set verlässt."

Die Vorurteile möchte sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen aufbrechen und dagegen vorgehen. Einer der Gründe, weswegen Kelwing Jimenez nach dem Abitur an die Universität Wien ging und Theater-, Film- und Medienwissenschaft studierte. "So bin ich mit den Regisseuren und Regisseurinnen, Kamerafrauen und -männern am Set auf Augenhöhe. Ich kenne mich mit der Filmtheorie aus und kann den Ablauf von Film und Theater auch nachvollziehen."

Sabeth Kelwing Jimenez schätzt vor allem die Arbeit im Team. "Wenn wir gemeinsam an einer Idee arbeiten und auf ein Ziel hinarbeiten." Eine anspruchsvolle Idee setzte Sabeth Kelwing Jimenez erst vor Kurzem um. Für den Film "Gör" von Anna Roller musste ein anspruchsvolles Stirnteil her. "Im Film hat sich eine Zwölfjährige die Haare abrasiert. Zuschauer haben am Ende gefragt, ob das echt ist." Ist es? Nein. Kelwing Jimenez hat ein Stirnteil entworfen, dessen Kopfhaut so echt aussieht, dass es den Anschein hat, als würde sich das Mädchen tatsächlich den Kopf rasieren.

In solchen Fällen muss alles sitzen, auch wenn es hektisch wird. Daher lässt sich Sabeth Kelwing Jimenez gerne etwas einfallen, um sich ihren Set-Alltag zu erleichtern. Um beim Schminken für perfekte Bedingungen zu sorgen, steckt sie sich ihr Handy-Ringlicht an die Mütze. Verstaut in der Jackentasche ist vor allem im Winter ein Handwärmer, der auch als Powerbank funktioniert. "So habe ich immer warme Hände, wenn ich den Leuten ins Gesicht fasse. Und mein Handy ist für Anschlussfotos immer geladen."

Ihre Werke zeigt Sabeth Kelwing Jimenez auf ihrem Instagram-Kanal, den sie anstelle einer Website erstellt hat. Was dort gleich auffällt, sind die überdimensionalen Hände, die sie für ihre Abschlussarbeit an der Theaterakademie angefertigt hat. Wie und wo kommt sie auf solche Ideen? "Ich brauche dafür keinen besonderen kreativen Platz. Mir reichen die Absprachen, die Ideen daraus und ein schlicht eingerichteter Raum. An der Akademie gelang das besonders gut. Da hatte ich alle Materialien griffbereit." Und sonst reicht die kleine Werkstatt im Keller, in der alles seinen Platz hat.