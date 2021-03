Die Maskenpflicht gilt in der Münchner Innenstadt von diesem Mittwoch an nicht mehr ganztägig, sondern nur noch von neun bis 21 Uhr. "Aufgrund aktueller Rechtsprechung wird die zeitliche Geltungsdauer der Maskenpflicht in der Münchner Innenstadt angepasst", teilte die Stadt mit. Das Alkoholkonsumverbot gelte allerdings unverändert ganztägig.

Die Maskenpflicht gilt in der Altstadt-Fußgängerzone einschließlich Sendlinger-Tor-Platz, zwischen Sendlinger Straße und Rindermarkt, Viktualienmarkt, Dienerstraße, Schrammerstraße, Landschaftstraße, im Tal sowie in der Schützenstraße. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt für München laut Robert-Koch-Institut 55,4. Die Reproduktionszahl liegt mittlerweile bei 1,2 und kündigt damit einen stärkeren Anstieg der Infektionen an. 174 Menschen haben sich in den vergangenen 24 Stunden neu mit dem Coronavirus angesteckt.