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Neues Album „Return To Warsaw“Von Bach zu Chopin: Martin Stadtfelds Leidenschaften

Lesezeit: 3 Min.

Stabile Karriere seit mehr als 20 Jahren: Pianist Martin Stadtfeld, geboren 1980 in Koblenz.
Stabile Karriere seit mehr als 20 Jahren: Pianist Martin Stadtfeld, geboren 1980 in Koblenz. Uwe Arenz

Mit Bach hat seine Karriere begonnen, Bach beschäftigt ihn noch immer. Auf seinem neuen Album beschäftigt sich der Pianist Martin Stadtfeld allerdings mit einem anderen großen Komponisten: Frédéric Chopin. Über eine Platte mit Stärken und Schwächen.

Kritik von Michael Stallknecht

„Bach-Pianist“ wird Martin Stadtfeld von Plattformen wie Klassik Radio gern genannt. Mit Johann Sebastian Bach hat seine Karriere fulminant begonnen, als 2003 seine Aufnahme der „Goldberg-Variationen“ erschien. 22 Jahre alt war der Pianist da, hatte eben den Leipziger Bach-Wettbewerb gewonnen, die Platte erhielt überragende Kritiken und stand auf Platz 1 der Klassik-Charts. Ebenso wie im Jahr darauf „Bach pur“. Am Godfather der europäischen Musik kommt schließlich niemand vorbei, allein mit den Hommagen prominenter Komponistenkollegen ließe sich der Rest dieses Artikels füllen.

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