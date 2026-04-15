„Bach-Pianist“ wird Martin Stadtfeld von Plattformen wie Klassik Radio gern genannt. Mit Johann Sebastian Bach hat seine Karriere fulminant begonnen, als 2003 seine Aufnahme der „Goldberg-Variationen“ erschien. 22 Jahre alt war der Pianist da, hatte eben den Leipziger Bach-Wettbewerb gewonnen, die Platte erhielt überragende Kritiken und stand auf Platz 1 der Klassik-Charts. Ebenso wie im Jahr darauf „Bach pur“. Am Godfather der europäischen Musik kommt schließlich niemand vorbei, allein mit den Hommagen prominenter Komponistenkollegen ließe sich der Rest dieses Artikels füllen.