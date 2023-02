Von Michael Bremmer

Im Sommer ist die Zuversicht zurückgekommen. "Ich fühle mich wieder gesund und möchte ein normales Leben. Wenn ich zurück bin, wäre es so fabelhaft, ein paar Gigs zu spielen." Diese Zeilen postete Martin Matiske - Komponist, Elektro-Musiker, Discjockey - im September vergangenes Jahr bei Facebook. Ein normales Leben? Soweit das möglich ist, wenn man mit 34 Jahren zum ersten Mal mit einer Krebsdiagnose konfrontiert wird. Wenn man mit 35 mit einem Nierenkrebsrückfall zurechtkommen muss. Wenn man eine zweite Operation über sich ergehen lassen muss. Wenn man seit Monaten eine Krebstherapie macht, verbunden mit schweren Nebenwirkungen. Wenn man nicht weiß, wie viel Zeit das Leben einem noch lässt.

Martin Matiske sitzt im Atrium im Hotel Bayerischer Hof, Doc-Martens-Schuhe, die Jeans mit breiter Krempe umgeschlagen, leuchtend roter Wollpulli. Matiske ist ein aufmerksamer Gesprächspartner. Er lässt eine Frage erst mal sacken. Nimmt sich Zeit. "Das normale Leben", wiederholt Matiske, atmet kurz durch, dann sagt er: "Ich hatte damals, als ich das geschrieben habe, angestrebt, das alte Leben wiederzubekommen. Aber die Realität sieht anders aus. Das normale Leben, wie ich es aus der Vergangenheit kenne, gibt es nicht mehr. Das muss ich akzeptieren."

Ein Blick in die Vergangenheit ist bei Martin Matiske von großer Bedeutung. Bereits als er in die fünfte Klasse ging, interessierte er sich mehr für Musik als für andere Dinge, mit denen sich Gleichaltrige beschäftigten. Und Musik bedeutete: House, Techno, Trance - solche Sachen. Er sah im Fernsehen einen Beitrag über die "Loveparade". Er trug viel zu große schwarze Sweatshirts, saß jeden Samstag im Münchner Plattenladen "Bam Bam", hörte dort Musik und investierte sein Taschengeld in Vinyl-Scheiben.

Dort lernte Martin Matiske auch Helmut Geier kennen, also DJ Hell, der ihn fortan förderte. Als Zwölfjähriger legte er zum ersten Mal im legendären Techno-Club Ultraschall auf, seine erste Platte erschien bei Gigolo Records, der Plattenfirma von DJ Hell. "Techno-Wunderkind" wurde er genannt und bundesweit von Magazinen und Zeitungen vorgezeigt, Spiegel, Die Zeit. Dort bezeichnete man ihn als einen der talentiertesten Techno-DJs Deutschlands - "aber er muss Geduld haben, bis er eine ganze Nacht lang Platten auflegen darf. Martin Matiske ist erst zwölf Jahre alt."

Heute ist Geduld das Geringste, das Matiske braucht. Für ihn zählt die Einsicht, dass ihm Musik wohltut, ihm Lebensmut schenkt. "Nutze die Zeit, um Musik zu machen", hat er sich immer wieder gesagt, "so lange du jetzt am Leben bist, mache es einfach."

Am Freitag, 17. Februar, erscheint bei Central Processing Unit sein neues Album, ein Doppelalbum, "Enter Universe", nicht unter seinem Namen Martin Matiske, sondern unter Blackploid, seinem Nebenprojekt. Matiske produziert elektronische Musik, sehr melodiös, sphärisch, akkordische Synthie-Flächen, ein bisschen Kraftwerk, ein bisschen Jean-Michel Jarre. Blackploid setzt auch auf Melodien, aber auf das Nötigste reduziert, arbeitet mit gespannten Akkorden, immer mal wieder mit Dissonanzen - und seit der Krebsdiagnose wirkt die Musik radikaler, gnadenloser, sperriger.

Ein Titel auf dem neuen Album heißt "Cell Mutation", Zellenmutation, natürlich eine Anspielung auf die Krankheit - und man spürt die ganze Verzweiflung, die Ängste, die mit einer Krebserkrankung einhergehen, letztendlich aber auch den Wunsch zu leben. Es beginnt mit einem Beat, wie ein Herzschlag. Gefiepe setzt ein, steril, technisch, formt sich zu einer Klangfolge, nimmt Tempo auf, eckt an, bis sich daraus eine wärmende Melodie entwickelt, wie ein Sonnenstrahl, der ins Krankenzimmer scheint. Das Herz schlägt weiter.

2020, also mit Anfang 30, hatte Martin Matiske wieder bewusst angefangen, Musik zu produzieren. Am Anfang, als Teenager, war er in diesem Genre der Durchstarter. Mit der Zeit wurde sein Zugang zur Musik abstrakter, er interessierte sich mehr für kompliziertere Kompositionsweisen und klassische Musik als für tanzbare Beats. Als ihn Bekannte ansprachen, dass sie seine Musik nicht mehr verstünden, machte Matiske erst einmal Pause. Bis vor drei Jahren - da hatte er plötzlich ein Angstgefühl, wie er erzählt: "Oh Gott, wie lange werde ich noch leben", das war Monate vor der Diagnose.

Seine Befürchtung: "Ich werde wahrscheinlich die Dinge nicht zu Ende bringen können."

Ein halbes Jahr später, am 21. Juni, bewahrheitete sich sein "tiefes Gefühl", der Nierenkrebs wurde diagnostiziert. Seine Gedanken an den Tod häuften sich, die Welt sei für ihn zusammengebrochen, seine Befürchtung: "Ich werde wahrscheinlich die Dinge nicht zu Ende bringen können." Auch das steigerte seine Produktivität - neben dem Doppelalbum "Enter Universe" am 17. Februar erscheint im Mai eine Platte in Paris und kurz vor den Sommerferien noch eine in Amsterdam: Insgesamt hat er dann in zweieinhalb Jahren elf Schallplatten veröffentlicht - mehr als alles zusammengezählt in den Jahren zuvor.

Auch sein Zugang zur Musik hat sich seit seiner Erkrankung verändert. Früher ist er sehr wissenschaftlich an seine Produktionen herangegangen - wie ein Komponist eben: Eine Melodie entwickeln, eine Sequenz - und darauf dann das Stück aufbauen. Davon hat sich Martin Matiske freigemacht. "Ich bin nicht mehr so festgefahren, muss nicht mehr mit der Idee einer Melodie beginnen", sagt er. Heute setzt er sich einfach ans Klavier, spielt drauflos - und irgendwann entwickelt sich ein Stück.

"Musik ist ein Ort, an dem ich mich sicher und wohl fühle und an dem mir nichts Schlimmes passieren kann."

Musik ist "ein meditativer Prozess" für Martin Matiske - es geht ihm in erster Linie um sein Wohlbefinden, nicht um Veröffentlichungen oder Produktionen. Musik ist so für ihn zum Mutmacher geworden, zum Impuls, weiterzumachen. Er sagt: "Musik ist ein fortwährender Schöpfungsprozess, genau wie das Leben an sich. Meine unerschöpfliche kreative Quelle überrascht mich immer wieder aufs Neue mit Ideen und Kreationen, sodass mich die Neugierde weitermachen lässt." Musik machen, Komponieren, so sagt er, gebe ihm Kraft, Energie und Ruhe, es stelle eine Balance in seinem Leben her. "Musik ist ein Ort, an dem ich mich sicher und wohl fühle und an dem mir nichts Schlimmes passieren kann. Deshalb ziehe ich mich gerne in die Musik zurück."

Martin Matiske nimmt sich ärztliche Hilfe, um die Angst vor dem Tod zu verarbeiten. Die Nebenwirkungen seiner Therapie machen ihn zu schaffen. Die regelmäßige Computertomographie fällt positiv aus, keine Anzeichen einer Erkrankung. Trotzdem sieht er bleich aus, schmal. Er hat einige Kilogramm abgenommen, Zunehmen fällt ihm schwer, auch, weil er manche Lebensmittel nicht zu sich nehmen darf, nicht verträgt. Er muss regelmäßig Sport machen - aber auch das lässt sich nicht immer durchziehen. Genügend Gründe, schlechte Laune zu haben. Aber Martin Matiske ist durch und durch höflich, selbst wenn der Kellner ihn mehrfach ignoriert.

Und selbst, wenn ein Tag nicht so gut für ihn lief - ihm bleibt ja immer der Zugang zur Musik. "Wenn ich Musik höre, muss ich oft lachen, selten aber auch weinen. Wie bei zwischenmenschlichen Beziehungen, gibt es schöne, aber auch durchwachsene Momente", sagt er. Jedes seiner Musikstücke sei ein Freund "und ich gehe gezielt auf seine Bedürfnisse ein".

Auf der anderen Seite erkennt man auch an seiner Musik, wie ihn die Krebserkrankung verändert hat. "Die Musik ist ein Spiegelbild meiner Seele", sagt er - und natürlich hört man seine Erfahrungen heraus, sein Leiden, seine Angst. "Meine Musik ist direkter, ehrlicher, schonungsloser, gnadenloser, verzweifelter, schockierender geworden", sagt er. "Man hört in ihr aber auch die Motivation zum Weitermachen und meinen Lebenswillen. Die Musik ist wie ich, einfach nur menschlich."

"Ich habe gute Tage, schlechte Tage, mein Wohlbefinden ist nicht konstant."

Und natürlich ist es menschlich, sich Normalität zu wünschen. Ein normales Leben. Seit vergangenem Jahr bekommt Martin Matiske wieder Booking-Anfragen, also die Möglichkeit, in einem Club aufzulegen - kein Wunder bei der großen Anzahl von Neuerscheinungen. Mit einer Veröffentlichung allein verdient ein Künstler nicht viel Geld - aber jede Platte ist Werbung, mit jeder neuen Platte kann man auf Tour gehen, oder als Elektronikkünstler eben auflegen.

"Ich würde wahnsinnig gerne wieder auftreten", sagt Martin Matiske", aber er weiß auch, dass er wegen der Nebenwirkungen der Krebstherapie Auftritte nicht garantieren kann. "Ich habe gute Tage, schlechte Tage, mein Wohlbefinden ist nicht konstant." Er müsse erst für sich einen Weg finden, wie er Auftritte sicherstellen könne. "Ich war immer DJ, werde immer DJ sein - ich würde mich freuen, wenn es irgendwann wieder möglich ist."

Bis dahin wird Martin Matiske einfach nur Musik machen und sie genießen. "Ich freue mich darüber, wenn sie andere Menschen glücklich macht."