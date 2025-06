Das erste Bild? Das entstand vor sechs Jahren auf Holz. Weil kein Papier, keine Leinwand zur Hand war, zerbrach er dafür eine Holzkiste. Das erzählt zumindest Martin Feifel Ende Juni in der Münchner Galerie Dürr/Gkotses. Auf die fast quadratischen Bruchstücke malte der Münchner Schauspieler und Grimme-Preisträger dann Motive wie einen dürren, gelben „Sancho Pansa“, der eine Art roten Hund unter dem Arm trägt. Den Kanton „Tessin“, mit in Blau-, Weiß- und Braun-Tönen angedeuteten Bergen. Und eine Erdkugel. Der passende Titel dazu: „O Welt“. Die drei Werke hängen relativ am Anfang der sehr sehenswerten, weitgehend chronologisch gehängten Ausstellung „Gestürzter Engel“, die rund 50 Arbeiten von Martin Feifel präsentiert.

Warum er damals mit dem Malen anfing? Nun, das hatte sehr persönliche Gründe. Eine Art „Initialzündung“ war, dass sein Vater 2019 im Sterben lag. Und der war es, der ihn genauso wie die Mutter schon weit früher dabei unterstützte, das mit der Kunst auszuprobieren.

Das war vor etwa 40 Jahren. Der beste Freund des Vaters war damals Künstler. „Und mein Vater hat relativ viele Bilder bei ihm gekauft. Der hat sich dann revanchiert und hat gesagt: Also wenn einer deiner Söhne irgendwie zur Kunst findet, kann er zu mir kommen ins Atelier.“ Und Feifel hat das als junger Mann getan. „Das war eine schöne Erfahrung, das ging ein paar Monate.“

Aber dann hat er sich doch für die Schauspielerei und gegen die Malerei entschieden. Weil er gesehen habe, „wie einsam man“ als Maler „da auch ist“.

Feifel studierte Schauspiel in Bochum, ging ans Theater. Arbeitete unter anderem mit Regisseur Jürgen Gosch. 1991 dann die erste kleine Filmrolle in „Schtonk!“ von Helmut Dietl. Er spielte in „Doktor Knock“ (1996) von Dominik Graf, in „Die Cellistin“ (1998) von Sherry Hormann und in „Feuerreiter“ (1998) von Nina Grosse spielte er Friedrich Hölderlin. Auch im Fernsehen war er. In Komödien, häufig Krimis. Für die Rolle eines Polizisten im Dominik-Graf-Krimi „Kommissar Süden und der Luftgitarrist“ bekam er 2010 den Grimme-Preis. Für seine Darstellung eines Ex-Rockstars in „Die Welt der Wunderlichs“ von Dani Levy wurde er 2017 für den Deutschen Filmpreis nominiert. Von 2010 bis 2015 spielte er aber auch im „Bergdoktor“ dessen Widersacher Martin Gruber.

Auch das habe ihm Spaß gemacht, erzählt der 61-Jährige, während er rauchend vor der Galerie sitzt. „Die haben mich angerufen und gesagt, ihre Welt ist zu schön, sie brauchen einen Antipoden.“ Einen, „der Dreck ins Getriebe bringt“, wie er beim Anschauen der Serie verstand. Tatsächlich hatten nicht wenige Rollen, die er spielte, etwas Dunkles, Gebrochenes, Melancholisches.

Diese Melancholie, die sei, sagt er, auch ihm eigen. Und sie liege nun auch bei seinen Bildern „überall drüber“. Ein leicht gespenstisches, fiktives Porträt mit grün-gelbem Gesicht heißt denn auch „Melancholia“. Und ein schönes, fast abstraktes und als Landschaft oder vielleicht auch als Wal lesbares Bild ist mit „Himmel weint, Lacrimas“ betitelt.

Im Ausstellungstitel „Gestürzter Engel“, der an Miltons „Paradise Lost“ oder Ikarus denken lässt, steckt die Melancholie ja auch. Und mehrere fallende Engel sind in der Ausstellung zu finden. Wie er zu seinen Motiven findet? Nun, einiges stamme aus der Fantasie, anderes habe mit „einschneidenden Erlebnissen“ zu tun. Wie etwa bei „Stromboli“ oder „Bitche“, benannt nach der lothringischen Festungsstadt. Bei „Mekka“, auf dem Bild ein schwarzer Koloss, habe er im Fernsehen gesehen, „wie menschliche Körper um diesen Stein herumlaufen“. Bei „Fahrt ins Blaue“, sehe man, sagt er, ein Schiff. Weil seine Bilder aber oft zwischen gegenständlich und abstrakt schwanken, habe eine Freundin „ein Auto“ gesehen. Und dieses Offene gefalle ihm.

„Himmel weint, Lacrimas“. (Foto: Lorenz Kloska)

„2 Stachel“. (Foto: Lorenz Kloska)

Vor der Galerie im Stadtteil Neuhausen sieht man Feifel derzeit übrigens oft sitzen. Denn er hat Zeit. Auch zum Malen. Die etwas bittere Erklärung dafür ist: Mit Filmrollen sieht es bei dem viel gelobten Schauspieler derzeit schlecht aus. Die Branche ändere sich „gerade sehr und es wird auch weniger produziert als früher“. Außerdem sei er „jetzt in einem Alter, wo man, wenn man so will, das Fach ändert“. Das heißt, dass er statt des jungen Draufgängers eher die Vater-Rollen spielt. Aber trotzdem: Warum aktuell fast gar nichts geht, kann er sich nicht so recht erklären.

Deswegen werde er sich die Tage auf dem Münchner Filmfest „tummeln“. Ein „bisschen Akquise machen“. Aber er freue sich auch darauf: „Ich kenne so viele … das ist wie Familie“.

Die bildende Kunst? Mit der wolle er weiter machen. Und tatsächlich ist es ja so, dass es da aktuell besser läuft. Schon die erste Ausstellung 2021 in Homburg, zu der er, wie er sagt, von einer befreundeten Galeristin überredet wurde, war ein Erfolg. Das heißt: Er hat vieles verkauft. Bei der nächsten Ausstellung 2024 in der Galerie des Münchner Musikers Ecco Meineke, mit dem Feifel seit Jahrzehnten befreundet ist, war es genauso.

Und auch jetzt sind schon mindestens fünf Bilder verkauft. Mal sehen. Vielleicht wird die Malerei doch noch zur späten Berufung.

Martin Feifel: Gestürzter Engel, bis 19. Juli, Galerie Dürr/Gkotses, Hübnerstr. 5, www.galerie-ch-duerr.de