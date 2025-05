Am Samstag ruft der Münchner Verein „Stimme der Stillen“ auf dem Königsplatz wieder zum sogenannten „Marsch für das Leben“ gegen Schwangerschaftsabbrüche und Sterbehilfe auf. Wie in jedem Jahr wird es auch einen Gegenprotest geben, gab das Bündnis „Pro Choice“ am Freitag bekannt. Es bezeichnete die Veranstaltung in seiner Mitteilung als „eines der größten bundesweiten Events der Anti-Choice-Szene“ und einen „relevanten Ort rechter Vernetzung“. Seit Jahren liefen öffentlichkeitswirksam Vertreterinnen und Vertreter der AfD bei der Demonstration mit. Die gesamte Partei ist am Freitag vom Bundesamt für Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch bewertet worden.