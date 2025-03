„Ach, auf dem Land geht's ja noch viel gemütlicher und entspannter zu als in dieser allzeit hektischen Stadt, nicht wahr. Geradezu beschaulich, gell? Und so bodenständig!“ So oder so ähnlich redet der Münchner ja ganz gern, und wer sich mal einen Samstagabend eine Autostunde jenseits des Mittleren Rings gönnt, zum Beispiel in Fischhausen-Neuhaus kurz hinterm Schliersee, der wird all die oben genannten Klischees bestätigt bekommen. Wie schön.

Zum vierten Mal hat Markus Wasmeier in seinem Freilichtmuseum zum Starkbierfest eingeladen, und wer das wochenlange Bohei um den Nockherberg noch im Kopf hat, der ist für die maximal reduzierte Anzapf-Prozedur wie sie hier betrieben wird, einfach nur dankbar. Und die geht so: Punkt sieben schnappt sich Wasmeier im ersten Stock seines altbayrischen Wirtshauses „Beim Wofen“ das Mikro, begrüßt die rund 200 Gäste, reicht das Mikro an Braumeister Olaf Krüger weiter, der für den „Wasinator“ (7,7 Prozent Alkohol) folgende Wort findet: „Schmeckt guad. Schaum. Toll. Prost!“ Drei Schläge von Wasmeier, ein eher hingenuscheltes „O'zapft is“, und so wird nach handgestoppt zweieinhalb Minuten mit Willy Astor schon der Star-Gast des Abends auf die kleine Bühne gebeten – unprätentiöser kann man ein Starkbierfest wohl nicht eröffnen.

Seit 2008 lässt Wasmeier neben dem Wirtshaus Bier brauen: Helles, Märzen, bis Mitte Mai ein sechsprozentiges Rotbier und in der Starkbierzeit eben den süffigen, aber nicht ganz ungefährlichen „Wasinator“. „Letztes Jahr war ich nicht da, und mein Sohn Lukas hat angezapft“, erzählt der Ski-Olympiasieger, „nie mehr macht er das, hat er gesagt. Da hat er wohl ein bissl zu viel abbekommen.“ Wasmeier selbst trinkt aus einem riesigen Krug, von dem er selbst nicht weiß, wie viel da hinein passt: „Auf jeden Fall zu viel!“

Das Publikum ist bunt gemischt, wie man so sagt: rechts von der Bühne die Lokalhelden, bei denen auch gleich das erste Fass Station macht, in der ersten Reihe drei Jungspunde, die unbedingt Willy Astor sehen wollten und sich dafür die „coolste Location“ ausgesucht haben, weiter hinten ein Junggesellenabschied, der – zumindest solange der Reporter da ist – nicht über die Stränge schlägt. Am seitlichen Rand der Tenne dann ein Promi-Tisch: Viktoria Rebensburg, noch so eine Ski-Olympiasiegerin, ist da, gerade erst vom Weltcup-Finale aus den USA zurückgekehrt; ihr gegenüber sitzt neben seiner Gattin Tini Gerhard Polt, auch ein guter Freund des Hauses, wie Wasmeier sagt: „Ab und zu schaut er mal vorbei, mit zwei Flaschen Rotwein unterm Arm…“

Auch Willy Astor verbindet eine lange Freundschaft mit Polt – und mit Wasmeier. In den 90er-Jahren haben sie sich kennengelernt, erzählt Wasmeier, über einen anderen Willy: den Bogner, bei dessen Ski-Filmen Astor musikalisch beteiligt war. Und dann war da natürlich noch dieses einmalige Wiedervereinigungs-Konzert von Sigi Schwab und Peter Horton, Astors Gitarren-Göttern: „Wenn die damals in der Drehleier gespielt haben, sind die Leute nach jedem Song ausgeflippt, als hätten gerade die Beatles gespielt“, schwärmt er. Schwab, ein bekennender Wasmeier-Fan, habe diesen vor gut zehn Jahren mal besucht, sich in die Location schockverliebt und von ebenda spontan seinen Ex-Mitspieler Horton angerufen – zum ersten Mal nach zehnjähriger Funkstille.

Nach knapp zwei Stunden Wortspielerei zwischen „Blödoyer und Schlaudatio“, nach „Pointen in Demeter-Qualität“ und Liedern aus dem „Kindischen Ozean“ legt auch Astor eine Sendepause ein und hockt sich zum Ratschen neben den Polt. Die übrigen Gäste wägen ab: „Geht noch ein Wasinator?“ „Wer von uns fährt eigentlich?“ Ein Grund, das Auto daheim zu lassen, ist das Starkbierfest scheinbar nicht, wie der randvolle Parkplatz draußen beweist. Da ist der Städter natürlich anders gepolt, wartet im Dauerregen brav auf die Bahn, in der er dann eine Stunde lang Zeit hat, dem Abend nachzuhängen. Gemütlich war der, entspannt, beschaulich und so bodenständig. Einfach schön.