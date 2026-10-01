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CSU und GrüneWie Söder und Krause ein Politik-Bündnis schmieden

Lesezeit: 5 Min.

Kopfüber ins Olympia-Abenteuer: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) bei ihrer gemeinsamen Fahrt im Olympia-Looping auf dem Oktoberfest.
Kopfüber ins Olympia-Abenteuer: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) bei ihrer gemeinsamen Fahrt im Olympia-Looping auf dem Oktoberfest.
Foto: Sven Hoppe/dpa

Jahrelang waren CSU und Grüne im Freistaat in herzlicher Abneigung verbunden, doch seit Kurzem zeigen sich der Ministerpräsident und der Münchner Oberbürgermeister einträchtig als Teamplayer. Was die beiden Politiker antreibt.

Von Heiner Effern und Anna Hoben

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Von einer „Bromance“ ist in einigen Medien plötzlich die Rede, zwischen dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) und dem Münchner Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne). Von der großen Freundschaft, als ob sie engste Kumpels wären. Ein privater Radiosender ließ für die beiden sogar zwei riesige Lebkuchenherzen herstellen. „Bro-lympia“ steht dort in Zuckerguss geschrieben, darunter ein Foto, auf dem die zwei Politiker gemeinsam über den Sieg Münchens im nationalen Wettbewerb um Olympische Sommerspiele jubeln.

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