Von Melanie Strobl

Die Kellner flitzen zwischen den Tischen umher, so wie Violinisten ihre Bögen über die Seiten streichen. Hin und wieder hört man es aus der Küche klirren - fast so, als würde jemand die Pauken schlagen. Ein Abend in der Mariss Bar im Münchner Werksviertel nahe dem Ostbahnhof ist zwar kein Orchesterbesuch, doch der musikalische Vergleich erscheint angemessen.

Denn die Bar trägt ihren Namen anlässlich eines weltberühmten Dirigenten: Mariss Jansons. Von 2003 bis 2019 war der Lette Chefdirigent des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Und weil genau gegenüber der Mariss Bar das neue Konzerthaus gebaut werden soll, fanden die Inhaber den Namen passend. Aktuell schauen Gäste, die auf den Stühlen im Außenbereich sitzen, noch auf ein großes weißes Riesenrad.

Das Werksviertel ist bei Münchnerinnen und Münchner bekanntermaßen für seinen urbanen, alternativen Charme beliebt - hier vereint sich Industrie, Kunst, Wohnen und Arbeit. Auch die Mariss Bar passt in dieses Konzept. Im Innenbereich sieht man Stühle im Industrial Design, an der Decke erstrecken sich silberne Röhren und auch die rauen Betonwände geben einem das Gefühl, man sitzt in einer ehemaligen Fabrikhalle. Gemütlich wird es durch farbige Elemente wie etwa die grüne Bartheke oder die gelb gemusterten Sitzbänke. Vom Dirigenten Jansons hängen große Leinwandbilder im Innenraum, zwei davon an Ziegelsteinwänden direkt am Eingang.

Detailansicht öffnen Namensgeber der Bar ist der verstorbene Dirigent Mariss Jansons. Fotos von ihm hängen im Innenbereich. (Foto: Stephan Rumpf)

Detailansicht öffnen Die Bar ist für ihre Spritz-Getränke bekannt. Hier gibt es zum Beispiel einen Limoncello Spritz oder einen Negroni Spritz. (Foto: Stephan Rumpf)

"Bei uns läuft es eher oldschool-mäßig: Wir reden mit den Gästen und haben keinen QR-Code auf der Karte", sagt Denis Pabes. Gemeinsam mit seinem besten Freund André Ones betreibt er die Mariss Bar seit Juni 2020. Die beiden Gastronomen sind in Sardinien aufgewachsen - deshalb ist es auch kein Wunder, dass man die Kellner hin und wieder italienisch sprechen hört und die Karte gespickt ist mit sardischen Spezialitäten. Zum Beispiel gibt es den "Sardo Spritz by Andrea e Denis" mit Pampelle, Mirto - ein Kräuterlikör aus Sardinien - Prosecco, Soda und frischen Kräutern (8,90 Euro).

Weitere Spritz-Sorten finden sich unter der Kategorie "Classici": Einen Aperol Spritz gibt es hier für 6,90 Euro, einen Limoncello Spritz für 7,90 Euro. Wenn Gäste nach einer Empfehlung fragen, nennt Denis Pabes den hauseigenen Negroni Spritz (10,90 Euro). Die genaue Rezeptur sei ein Geheimnis, sagt Pabes. Serviert wird der Mariss-Negroni mit mehreren Eiswürfeln und einer Orangenscheibe. Laut Karte enthält das Getränk Prosecco und Soda - bei unserem Besuch war vom Sprudel leider kaum etwas zu schmecken.

Wer Lust hat auf Cocktails, die nicht in der Karte stehen, sollte nicht zögern, den Kellner anzusprechen. Denn der Barkeeper serviert auf Nachfrage auch beispielsweise einen Espresso Martini. Weitaus voller ist die Menükarte der Mariss Bar bei den Speisen: Serviert werden unter anderem verschiedene Vorspeisenplatten, Pasta-Gerichte oder Pinsa.

Mariss Bar, Wittelsbacherstraße 15, 80469 München, E-Mail: info@marissbar.com, Öffnungszeiten: montags von 11.30 bis 15 Uhr, dienstags bis samstags und an Feiertagen von 11.30 bis 23.30 Uhr.