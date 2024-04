Die Bundespolizei hat in München einen betrunkenen S-Bahn-Surfer gefasst. Der 19-Jährige fuhr am Mittwoch zwei Stationen, rund 1200 Meter, auf einer Kupplung mit, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er habe sich an einem Scheibenwischer festgehalten und sei zunächst unerkannt entkommen.