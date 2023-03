Als Fortbewegungshilfe für Personen mit eingeschränkter Mobilität könnten vierrädrige E-Mobile bald auch in der Münchner Innenstadt leihweise bereitstehen, so wie seit Sommer 2020 im Tierpark Hellabrunn und seit 2021 im Olympiapark. Wie das Mobilitätsreferat dem örtlichen Bezirksausschuss mitteilt, könnte ein Ausleihcontainer für die sechs Stundenkilometer schnellen Fahrzeuge am nordwestlichen Aufgang der U-Bahnstation Marienplatz zum Marienhof hin aufgestellt werden, am besten in der Nähe des Aufzugs.

Geplant ist demnach vorerst eine Leihstation mit vier Fahrzeugen. Zu Details und eventuellen weiteren Standorten wollte sich das Mobilitätsreferat mit Blick auf die laufende Planung noch nicht äußern.