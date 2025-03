Ein junger Mann ist am U-Bahnhof Marienplatz in München ins Gleisbett gestürzt und von einem Zug erfasst worden. Der 29-Jährige wurde dabei schwer verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Mann war in der Nacht zum Dienstag allein unterwegs gewesen und aus bislang ungeklärter Ursache ins Gleisbett gestürzt. Trotz einer Notbremsung habe der Fahrer der einfahrenden U-Bahn Richtung Garching einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern können, hieß es. Der Mann wurde nach Angaben der Feuerwehr unter dem Zug eingeklemmt.