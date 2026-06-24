Bei einem der wertvollsten Grundstücke der ganzen Republik stehen gravierende Änderungen an: Der Mietvertrag des Kaufhauses am Münchner Marienplatz läuft aus – und die Eigentümer schmieden bereits Pläne.

Es wäre ein Einschnitt von historischem Ausmaß für die Münchner Innenstadt: Die Existenz des Galeria-Kaufhauses am Marienplatz steht nach SZ-Informationen wegen eines auslaufenden Mietvertrages infrage. Eine eng mit der Angelegenheit befasste Person aus der Vermietergesellschaft sagte im Gespräch mit der SZ, dass der bisherige Mietvertrag am 31. Dezember 2027 auslaufe und eine Verlängerung derzeit mehr als unsicher sei. Ein Immobilienexperte, der den Markt in der Münchner Innenstadt intensiv verfolgt und auch dieses Gebäude seit Jahren beobachtet, bestätigt die Information.