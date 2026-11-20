Bei seiner Anzapf-Premiere auf dem Oktoberfest hat sich Dominik Krause heuer wacker geschlagen: Nach zwei gut gezielten Schlägen floss das Bier aus dem Fass. An diesem Freitag brauchte der Grünen-Oberbürgermeister nun beim zweitwichtigsten Startschuss des Jahres sogar nur einen Anlauf. Oder genauer: Mit einem einzigen Wort – „Licht!“ – gab Krause vom Rathausbalkon aus das Signal. 3000 LED-Lampen am Weihnachtsbaum auf dem Marienplatz erstrahlten und Krause hatte eine weitere Premiere hinter sich: Der Christkindlmarkt zu seinen Füßen war eröffnet.

„Wir diskutieren ja gerade viel, wie teuer Bäume in der Innenstadt sein dürfen“, sagte der 36-Jährige mit Blick auf die Debatte rund um ein Bürgerbegehren zur Pflanzung Tausender neuer Bäume in München. Den Christbaum jedoch habe die Stadt geschenkt bekommen – und zwar von der Gemeinde Sauerlach, deren Bürgermeister Michael Hohenleitner (CSU) beim traditionellen Anleuchten neben Krause auf dem Rathausbalkon stand.

Baumspender Michael Hohenleitner, Bürgermeister der Gemeinde Sauerlach, links neben Baumempfänger Dominik Krause, Oberbürgermeister von München. Foto: Robert Haas

Im Gegenzug für die 22 Meter hohe Weißtanne darf der Ort aus dem Landkreis München während des Christkindlmarkts einen Glühweinstand im Prunkhof des Rathauses betreiben. Der Stand ist einer von 138 Buden, an denen man bis Heiligabend täglich von 10 bis 21 Uhr und sonntags bis 20 Uhr Kulinarisches und Weihnachtliches erstehen kann.

Zum Weihnachtsmarktbesuch gehören heiße Getränke, auch (noch) ohne Schnee und Eis. Foto: Robert Haas

Die Tassen taugen auch als Fotomotiv. Foto: Robert Haas

Weitaus (be)sinnlicher war es allerdings bei Dunkelheit und nach dem Anleuchten. Foto: Robert Haas

Diese junge Kundin interessierte sich weniger für Erinnerungsfotos als für eventuell kurzlebige Erinnerungsstücke. Foto: Robert Haas

Zudem bietet Münchens ältester Christkindlmarkt – seine Geschichte geht zurück bis ins 17. Jahrhundert – ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm. Von Sonntag bis Donnerstag stimmen um 17.15 Uhr traditionelle Stubenmusik, Bläserensembles, Gesangsgruppen und Chöre jeweils für eine halbe Stunde live vom Rathausbalkon auf die Adventszeit ein. Wer lieber selbst singt, kann dies vom 25. November an bis einschließlich 16. Dezember – beim gemeinschaftlichen „Singen unterm Christbaum“ immer mittwochs um 16.30 Uhr. Am Sonntag, 13. Dezember, ist von 15 bis 17 Uhr der Krampuslauf mit 25 Gruppen und 300 Mitwirkenden. Kinder können sich von 26. November bis 13. Dezember in der Himmelswerkstatt kreativ austoben. Sie beginnt täglich um 14.30 und 16.30 Uhr; Treffpunkt ist die Rathauspforte am Fischbrunnen.

Dort und auf dem übrigen Christkindlmarktgelände sowie im unteren Teil der Sendlinger Straße erstrahlt noch bis 6. Januar die jährliche Weihnachtsbeleuchtung. Auch heuer hat die Stadt dabei spezielle Motive auserkoren. So thront ein überlebensgroßer Dackel in der Sendlinger Straße zwischen Dultstraße und Rosental; und in der Fußgängerzone leuchten auf Höhe der Michaelskirche zwei Schäffler-Tänzer. Eingeschaltet wird der Lichterglanz stets mit Beginn der Dämmerung. Anschließend leuchten die LED-Lampen parallel zu den Straßenlaternen bis zum nächsten Morgen.