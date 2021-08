Von Anna Hoben

Am Boden auf dem Marienplatz liegen zwei riesige Transparente. "Stell dir vor, du ertrinkst, und alle schauen zu", steht auf dem einen. Auf dem anderen: "Seenotrettung ist nicht verhandelbar". Mit zwei aufgeblasenen Schlauchbooten inklusive Rettungswesten und etlichen gebastelten Papierschiffchen veranschaulichen die Demonstranten am Samstagnachmittag ihr Anliegen.

"Es geht darum, vor der Bundestagswahl den Leuten mal wieder zu sagen, dass immer noch Menschen im Mittelmeer ertrinken", sagt Marianne Petscher von der Hilfsorganisation Sea-Eye. Das sei auch durch die Corona-Pandemie "leider in Vergessenheit geraten".

Deshalb haben verschiedene Organisationen einen europaweiten Aktionstag auf die Beine gestellt. In Deutschland werde an diesem Tag in mehr als zehn Städten demonstriert, sagt Petscher, eine junge Ärztin, die selbst 2019 bei einer Seenotrettungsaktion dabei war. In München sind 200 Demonstranten angemeldet.

Vier Forderungen haben die Aktivisten: Alle zivilen Rettungsschiffe müssten freigelassen und die zivile Seenotrettung unterstützt werden. Die Unterstützung der sogenannten Libyschen Küstenwache sowie alle Push- und Pullbacks im Mittelmeer müssten sofort beendet werden. Ein europäisches Seenotrettungsprogramm müsse etabliert werden. Und: Es müssten sichere und legale Fluchtwege nach Europa eingerichtet werden.

Auf dem Marienplatz spricht nun ein Mann namens Serge, geflüchtet aus dem Senegal. Er fragt: "Wo bleibt die Menschlichkeit und die Erkenntnis, dass man jedem Menschen mit Respekt begegnen sollte, egal wo man herkommt, welche Religion man hat und wie man aussieht?"