Eigentlich will die Bahn mit ihrem Infocenter hinterm Münchner Rathaus über den Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke aufklären. Doch das auf Stelzen über den U-Bahn-Abgang gesetzte Gebäude erweist sich zunehmend als Autofalle. Zum zweiten Mal binnen zwei Monaten hat ein Autofahrer dort fälschlicherweise die Einfahrt zu einer Tiefgarage vermutet - und ist mit seinem SUV auf den Stufen zum U-Bahn-Zwischengeschoss gelandet, direkt neben der ohnehin bereits reparaturbedürftigen Rolltreppe. Laut Polizei handelte es sich bei den beiden Personen im Auto um Touristen aus China.

Wie bei einem ganz ähnlichen Vorfall Anfang August mussten die Feuerwehr und ein Abschleppdienst das havarierte Fahrzeug bergen, einen Volkswagen Tiguan einer Mietwagenfirma. Menschen kamen bei dem kuriosen und spektakulären Unfall zum Glück nicht zu Schaden. Am Auto konnte die Polizei nur ein paar Kratzer feststellen.

Tatsächlich fehlt an der Stelle ein Schild, das auf die U-Bahn hinweist. Stattdessen gibt es einen Bauzaun, der die Sicht erst spät freigibt, Parkplatzschilder, die bei flüchtigem Hinsehen insbesondere von Ortsunkundigen offenbar falsch verstanden werden können. Und an der nämlichen Stelle auch noch eine abgesenkte Bordsteinkante, die den Eindruck einer Autozufahrt verstärkt.

Anfang August war ein aus dem burgundischen Auxerre stammendes Ehepaar mit seinem Mercedes von der Dienerstraße kommend hinter dem Rathaus die Treppe zum U-Bahn-Abgang hinabgerumpelt. Der Mann hatte sofort gebremst, als er den Irrtum bemerkte. Doch da war es schon zu spät - der Mercedes rutschte die ersten Treppenstufen hinunter.

Am Donnerstagabend gelangte in München noch ein weiteres Auto auf eine Treppe. Ein 43-Jähriger geriet in Sendling mit seinem Range Rover in eine Hauszufahrt, weil er sich auf sein Navi verlassen hatte. Er fuhr dabei gerade auf eine Treppe zu, erst als der Wagen auf dieser aufsaß, stoppte der Mann die Fahrt unfreiwillig. Eine Anwohnerin, die den Zwischenfall bemerkte, rief die Feuerwehr, die dem Fahrer half, sein Auto von der Treppe wieder auf die Straße zu bringen. Verletzt wurde niemand, eine Treppenstufe und der Unterboden des Fahrzeugs wurden beschädigt.