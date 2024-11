Von Susi Wimmer

Bei „Germany’s Next Topmodel“ war es ein dritter Platz im Finale, beim Landgericht München I ein glatter Sieg: Ein Grünwalder Juwelier muss dem Model Marie Nasemann Schadenersatz dafür zahlen, dass er jahrelang auf seiner Website und in seinem Katalog mit Fotos von der damals 19-Jährigen geworben hatte. Die „Jury“ urteilte zudem, dass der Schmuckhändler das Verwenden der Bilder online oder in einem Katalog zu unterlassen habe. Er hat jetzt leider heute kein Foto mehr von ihr.