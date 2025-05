Interview von Susanne Hermanski

Andere wählen einen neuen Papst, München quält sich schon mit der Ernennung seines Kulturreferenten ungewöhnlich lange herum. Als am Mittwoch dieser Woche im Rathaus weißer Rauch aufstieg, war nicht nur Marek Wiechers erleichtert. Die Münchner haben in dem 49-Jährigen wenigstens für die nächsten 15 Monate wieder einen zeichnungsbefugten Mann auf dem Posten. Jetzt sitzt Wiechers in seinem Büro in der Burgstraße, das ein knappes Dutzend Blumensträuße von Gratulanten zieren.