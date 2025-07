Für die Sportler und auch für die Stadt herrscht nun endgültig Klarheit: Der Münchner Marathon am 12. Oktober findet statt. Der Streit zwischen dem neuen und dem ehemaligen Ausrichter ist jetzt in der letzten Instanz beendet worden. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat den Antrag des langjährigen Organisators Gernot Weigl gegen die Entscheidung der Vergabe an die Laufstatt Event gGmbH abgelehnt.