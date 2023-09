Der Gang zum Wahllokal könnte bei der Landtagswahl für manche Münchner zu einer Art Hindernislauf werden. Denn just am 8. Oktober findet in der Stadt auch der Marathon statt. Etwa 20 000 Läuferinnen und Läufer werden insgesamt erwartet. Sie werden nicht alle die volle Länge absolvieren, doch auf einer weiten Schleife durch die Innenstadt werden an vielen Straßen Absperrgitter den Durchgang über viele Stunden Stunden hinweg erschweren. Laut der offiziellen Informationsbroschüre werden deshalb auch acht Trambahnlinien und 21 Buslinien verkürzt, unterbrochen oder umgeleitet.

Das Kreisverwaltungsreferat (KVR) als Genehmigungsbehörde des Marathons und Sitz des Wahlamts versichert, die unglückliche Termin-Kollision bestmöglich aufzufangen. "Die Wahlräume sind trotz des Marathons erreichbar", erklärte ein Sprecher. Für dieses Versprechen habe man bereits sehr früh das Lauf-Event in die Wahl-Planung einbezogen und bei der Einteilung der Grenzen für die einzelnen Stimmbezirke berücksichtigt. Die Wahllokale seien extra so gelegt worden, "dass mehr als 99 Prozent aller stimmberechtigten Münchnerinnen und Münchner diese fußläufig erreichen können, ohne dass sie von der Marathonstrecke behindert werden".

Detailansicht öffnen (Foto: SZ-Grafik; Quelle: Generali München Marathon)

Etwa 6800 Menschen werden die gesperrten Straßen queren müssen, um ihre Stimmzettel im angegebenen Wahllokal abgeben zu können. Für diese würden in Absprache mit den Veranstaltern Querungsmöglichkeiten geschaffen, an denen Ordner Menschen auf dem Weg zur Wahl behilflich sein könnten, heißt es aus dem KVR. Zudem seien die Anwohner bereits schriftlich per Post darauf hingewiesen worden. Auch auf dem offiziellen Flyer des Marathons mit dem exakten Streckenverlauf und den zeitlich begrenzten Sperrungen wird auf die Landtagswahl hingewiesen.

Dass sich der Marathon und die Wahl für den Einzug ins Maximilianeum in die Quere kommen, ist im Kreisverwaltungsreferat schon lange bekannt. Der Marathon finde seit mehr als 20 Jahren immer am zweiten Sonntag im Oktober in München statt, sagte der Sprecher. Ein solch professionelles Rennen wird lange im Voraus organisiert und habe einen fixen Platz im "weltweit gültigen Marathonkalender". Zum Zeitpunkt der Anmeldung des Rennens war der Termin für die Landtagswahl noch nicht festgelegt.

Ein zweites Berlin soll es nicht geben

Dass der Marathon in München am 8. Oktober 2023 stattfinden wird, habe die Stadt München dem bayerischen Innenministerium schon im Oktober 2022 gemeldet, erklärte der KVR-Sprecher. Man ahnte schließlich, dass die Landtagswahl auch um diese Jahreszeit stattfinden wird. Doch das bayerische Kabinett legte am 13. Dezember 2022 trotzdem den 8. Oktober dieses Jahres als Wahltermin fest. "Nach sorgfältiger Abwägung aller Vor- und Nachteile erscheint uns dieser Tag als am besten geeignet", sagte der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) damals.

Für das KVR und das dort angesiedelte Wahlamt in München hieß das, in die Organisation der Landtagswahl den Marathon einzuplanen. Eine nicht zu unterschätzende Aufgabe, wie ein Blick nach Berlin zeigte. Dort lief am sogenannten Superwahlsonntag im September 2021, als der Bundestag und der Senat gewählt wurde und noch ein Bürgerentscheid anstand, auch wegen des gleichzeitig stattfindenden Marathons einiges schief. Der Transport dringend benötigter Unterlagen in Wahlämter scheiterte zum Beispiel an Straßensperrungen.

Solche wird es auch in München weitläufig geben. Auf 42,195 Kilometern wird sich der Wurm von Läuferinnen und Läufern durch die Stadt schlängeln. Start und Ziel ist das Olympiastadion, um 9 Uhr werden die Athleten dort ins Rennen gehen. Da aber Profis und Lustläufer ein unterschiedliches Tempo anschlagen werden, müssen die betroffenen Straßen stundenlang gesperrt werden. Spitzenreiter sind die Ludwig- und die Leopoldstraße, die von 6.30 Uhr bis 16 Uhr dicht sind. Ansonsten zieht sich die Sperrung jeweils etwas kürzer, aber ebenfalls über vier bis acht Stunden hin, beginnend in Schwabing West, Maxvorstadt und Schwabing. Danach führt die Strecke nach Osten über Oberföhring und Bogenhausen nach Haidhausen und von dort über die Altstadt zurück Richtung Olympiastadion.

Das Kreisverwaltungsreferat empfiehlt Personen, die Probleme mit den Sperrungen befürchten, sich zwischen acht und neun oder ab 16 Uhr auf den Weg in die Wahllokale zu machen. Dann sollten die Strecken weitgehend frei sein. Dazu besteht immer noch die Möglichkeit zur Briefwahl. Online können die Unterlagen bis Mittwoch, 4. Oktober, um 11 Uhr angefordert werden. Persönlich geht es bis 6. Oktober um 15 Uhr im Kreisverwaltungsreferat. Das KVR sichert darüber hinaus zu, dass es den Ablauf der Wahl genau im Blick haben wird. "Das Wahlamt wird am Tag der Wahl im engen Kontakt mit Polizei, Veranstaltern und dem Veranstaltungs- und Versammlungsbüro stehen, um sicherzustellen, dass der Marathon die Wahl nicht beeinträchtigt."