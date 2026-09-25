Sportförderung von Kindern„Erfolg hat nicht unbedingt damit zu tun, als Wievielter man ins Ziel läuft“

Zum zweiten Mal richtet Fabian Schäfer mit seiner gemeinnützigen Laufstatt Event GmbH den Münchner Marathon aus – die Veranstaltung scheint gut anzukommen: Das Kontingent für die Teilnahme am Halbmarathon ist ausgebucht, seit ein paar Wochen auch der Lauf über zehn Kilometer. Mit dem 1. Münchner Schullauf erweitert das Team nun das bisherige Angebot des Kids Run für Kinder und Jugendliche, sich neben den Erwachsenen bei ihren Distanzen am 11. Oktober im Laufsport zu beweisen.

SZ: Herr Schäfer, in Bayern soll es ab dem kommenden Schuljahr eine Sportstunde mehr pro Woche geben. Bei der aktuellen Pisa-Studie schnitten jedoch die 15-Jährigen so schlecht ab wie noch nie. Ist da eine Sport-Unterrichtsstunde mehr wirklich die richtige Priorität?

Fabian Schäfer: Wir wollen die Bewegung von Kindern fördern, das verstehen wir als unseren gesellschaftlichen Auftrag als gemeinnützige GmbH. Man kann nicht alles dem Staat hinkippen und sagen „mach du mal“. Diese Entwicklungen aus der jüngeren Vergangenheit haben für unser Ziel, neben den Kids-Läufen noch mehr Kinder zum Sport zu motivieren, keine Rolle gespielt. Wir sind bereits im Winter an das Referat für Bildung und Sport herangetreten mit unserer Idee für den Schullauf.

Fabian Schäfer ist der Geschäftsführer der Laufstatt Event gGmbH, die den München Marathon ausrichtet sowie die dazugehörigen Events. Foto: Florian Peljak

Welche Rolle spielt der Sportunterricht überhaupt, um die Bewegung von Kindern zu fördern?

Bei mir hat er eine große Rolle gespielt: Der Schulsport hat meinen sonst eher nicht so tollen Notendurchschnitt erheblich nach oben getrieben (lacht). Ich erinnere mich auch gut daran, dass der Schulsport den einen oder anderen meiner Mitschüler in einen Sportverein getrieben hat.

Für Kinder, die nicht ohnehin schon sportlich sind, gehört der Schulsport meist nicht zu den Lieblingsstunden. Wie lassen sich solche Kinder motivieren?

Ich möchte mir nicht anmaßen, den Lehrkräften zu sagen, wie sie ihren Job zu machen haben. Aber meine persönliche Erfahrung ist: Sport macht dann Spaß, wenn er den Spieldrang fördert. Genau das möchten wir schaffen: Im Idealfall entsteht ein richtiger Spirit, in dem Kinder und Jugendliche einander anfeuern.

Beim Schullauf startet man als gesamte Klasse, da geht es um Teamgeist, um Spaß. Trotzdem: Irgendwer kommt als Erstes und irgendwer als Letztes ins Ziel. Ob die Langsameren so viel Spaß haben, bleibt fraglich. Ist ein Wettkampf wirklich ein geeignetes Format, um Kinder zu Bewegung zu motivieren?

Uns ist wichtig: Alle, die teilgenommen haben, bekommen eine Medaille und eine Urkunde. Und nur weil man nicht als Erstes ankommt, ist die eigene Leistung nicht weniger wert. Jedes Kind, das ins Ziel kommt, kann stolz auf sich sein. Das ist die große Kunst: Ich komme in meiner eigenen Zeit ins Ziel, vielleicht ist das meine persönliche Bestzeit – da ist es egal, wie schnell die anderen waren. Erinnern Sie sich an „Eddie the Eagle“.

So sieht die Medaille für die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen des Schullaufs aus. Foto: Florian Peljak

Das ist der Spitzname des britischen Sportlers Michael Edwards, dessen großes Ziel es war, einmal bei den Olympischen Spielen zu starten – er versuchte sich im Skispringen und damit in einer Sportart, die in seiner Heimat weitestgehend nicht existierte. Im Vergleich zu den Skiprofis aus den Bergen war er natürlich nicht gut.

Genau. Oder die jamaikanischen Bobfahrer – die sind ja auch nicht angetreten mit dem Ziel, dass sie als Erste ins Ziel kommen möchten. Oder nehmen wir den Marathon in München: Die Spitzenläufer werden die Distanz in etwas über zwei Stunden laufen. Die meisten werden das nicht schaffen, aber deshalb sind sie doch keine schlechten Läufer. Es ist trotzdem für jeden einzelnen ein Erfolg. Der Marathon oder auch jede andere Distanz kann einen Läufer an seine Grenzen bringen, und die liegen bei jedem woanders.

Die Läufer-Bubble in den sozialen Medien könnte anders urteilen. Ein oft gelesener Kommentar: „Das ist doch kein Laufen, da bin ich ja im Gehen schneller.“

Ich glaube, dass durch ein Angebot wie das unsrige Kinder und Jugendliche lernen können: Zwei Kilometer sind zwei Kilometer, ganz egal, in welcher Zeit man die gelaufen ist. Darauf kommt es an. Dann sind sie hoffentlich als Erwachsene auch besser gerüstet, um sich von solch niedermachenden Kommentaren nicht demotivieren zu lassen. Die Kinder sollen lernen, was ein innerer Erfolg ist – und dass der nicht unbedingt damit zu tun hat, als Wievielter man ins Ziel läuft.

Wo sehen Sie die Eltern in der Pflicht? Man braucht sich ja nur mal morgens vor eine Grundschule stellen: So viele Kinder werden mit dem Auto gebracht, obwohl sie genauso gut 15 Minuten zu Fuß hätten gehen können.

Ja, das ist schade. Denn Kinder wollen sich doch auch bewegen, sich auspowern. Ein paar Häuser neben unserem Büro ist eine Grundschule, die andere Richtung die Straße hinunter ein Kindergarten – wenn ich zur Mittagszeit aus dem Büro rausschaue, dann sehe ich den Bewegungsdrang der Kinder. Bei unseren Kids-Läufen im vergangenen Jahr haben die unterschiedlichsten Jungs und Mädchen mitgemacht. Da gab es welche mit perfekter Ausrüstung und klarem Wettkampfgedanken. Ich erinnere mich aber auch an einen Jungen, der mit Jeans und irgendwelchen Turnschuhen an den Start ging – der war wirklich schnell und hatte den Spaß seines Lebens.

Infos zu Schullauf und Kids Run Der 1. Münchner Schullauf findet am Freitagvormittag, 9. Oktober, im Münchner Olympiapark statt, zur Wahl stehen ein oder drei Kilometer. Die Teilnahme ist kostenlos für Schülerinnen und Schüler der 1. bis zur 13. Jahrgangsstufe, die Anmeldung erfolgt je Klasse oder Schule. Durch die Unterstützung des Referats für Bildung und Sport in München gilt das Event als Schulveranstaltung. Kinder und Jugendliche von vier bis 14 Jahren können am Samstag, 10. Oktober, beim Kids Run mit den Distanzen 400 Meter (5 Euro je Teilnahme, Start um 13 Uhr), 2,1 Kilometer (10 Euro je Teilnahme, Start um 14.05 Uhr) oder 4,2 Kilometer (12 Euro je Teilnahme, Start um 15.05 Uhr) an den Start gehen. Alle Strecken verlaufen durch den Münchner Olympiapark. Mit Unterstützung eines Bühnenprogramms wird dafür gesorgt, dass die Kinder und Jugendlichen aufgewärmt loslaufen. Die Anmeldung für alle Läufe ist bis Sonntag, 27. September, möglich.

Meinen Sie wirklich, dass alle Kinder einen solchen Bewegungsdrang haben? Die Bildschirmzeiten gerade von Jugendlichen steigen, ebenso wie die Fälle von suchtriskantem Medienverhalten.

Ich glaube, dass hier das Angebot-Nachfrage-Prinzip gilt: Wir schaffen ein Angebot, idealerweise lassen sich die Kinder dann auch von dem ganzen Drumherum, dem Event, begeistern, laufen einfach mal mit und sagen hinterher: „Wow, das hat so viel Spaß gemacht, jetzt möchte ich gern in einen Leichtathletikverein eintreten.“

Und das animiert andere zum Nachmachen, damit steigt die „Nachfrage“ nach Bewegung.

Genau. Klar wird es immer die einen Kinder geben, die lieber lesen, und die anderen, die lieber Sport treiben. Ich sehe das nicht als Konkurrenz, beides ist absolut okay. Und beides ist wichtig – da spreche ich aus persönlicher Erfahrung: Ich habe als Jugendlicher aktiv Handball gespielt und generell viel Sport getrieben, meine Eltern hätten sich gewünscht, ich hätte das eine oder andere Buch mehr in die Hand genommen. Und dann gehöre ich auch der ersten Nintendo-64-Generation an, da ging es also noch los mit dem Daddeln (lacht).

Der Laufsport hat den immensen Vorteil: Du brauchst ja nichts, außer einem Paar Schuhe. Fabian Schäfer

Sie haben Ihre eigene Sportkarriere in der Jugend gerade schon angesprochen.

Ja, ich habe Handball gespielt beim TuS Fürstenfeldbruck, damals in der Regionalliga, das ist vergleichbar mit der heutigen dritten Liga.

Ihre persönliche Erfahrung: Liegen die Wurzeln für einen gesunden aktiven Lebenswandel in der frühen Kindheit, je nachdem, wie viel man sich zu jener Zeit bewegt hat?

In meiner Jugend habe ich fünf-, sechsmal die Woche Sport getrieben. Heute bin ich froh, wenn ich es einmal die Woche schaffe. Anders wäre es natürlich besser für meine Gesundheit, aber vor einigen Jahren hat mir ein Fitnesstrainer gesagt: „Du hast dich in Teenie-Zeiten viel bewegt und Sport gemacht, davon zehrt ein Körper ein Leben lang.“

Die Mitgliederzahlen in Sportvereinen steigen, vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Was denken Sie, sind die Gründe dafür?

Sportvereine, freiwillige Feuerwehr, Pfadfinder – weiß der Geier was: Für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt sind Vereine und Ehrenämter unglaublich wichtig. Da entstehen Gemeinschaften, von denen viele ein Leben lang halten. Mit meinen alten Freunden aus dem Handballverein treffe ich mich heute noch, einige von ihnen trainieren mittlerweile selbst Kinder- und Jugendmannschaften.

Vor allem der Laufsport boomt, mittlerweile gibt es zahlreiche Runningclubs und Laufevents.

Der Laufsport hat den immensen Vorteil: Du brauchst ja nichts, außer einem Paar Schuhe. Tür auf, raus und los geht’s – ob das an der Isar, durch den Englischen Garten oder durch die Stadt ist, Laufen funktioniert überall, die Einstiegsbarriere ist unglaublich niedrig.