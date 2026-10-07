Mehr als 40 000 Menschen werden am Wochenende durch die Stadt rennen. Das ist so, als wären sämtliche Erdinger auf den Beinen und die Nachbarn aus Oberneuching dazu. So viele Läuferinnen und Läufer wie nie zuvor haben sich für den Marathon München gemeldet, ein Plus von mehr als 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Allein die Königsdistanz über 42,195 Kilometer haben 12 300 Menschen gebucht – fast doppelt so viele wie im vergangenen Jahr.

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Der Halbmarathon und der Zehn-Kilometer-Lauf sind schon seit Wochen ausverkauft. Aus 130 Nationen reisen Teilnehmer an. Fabian Schäfer, Geschäftsführer der veranstaltenden Laufstatt Event gGmbH, nennt das „überwältigend“ und verweist auf die im Olympiastadion stattfindende Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2031 sowie die Olympia-Bewerbung: München als Sportstadt, das klingt nach Programm und nur ein wenig nach Selbstvergewisserung. Oberbürgermeister und Schirmherr Dominik Krause (Grüne) schwärmt: „Solche Veranstaltungen stärken den Zusammenhalt und machen München als lebenswerte und aktive Stadt erlebbar.“

Wer nicht laufen will, darf trotzdem kommen. Auf dem Hans-Jochen-Vogel-Platz im Olympiapark hat von Freitag an das Runners Festival geöffnet, bei freiem Eintritt, mit mehr als 50 Ausstellern, Live-Musik auf der Charivari-Bühne und einem Ski-Simulator für alle, denen der Asphalt zu flach ist. Am Samstag spricht Marathon-Europameister Richard Ringer, beim Athleten-Talk geben Nina Reuter, Laura Hottenrott, Tom Thurley und Erik Hille Einblicke vor ihrem Rennen, und wer danach noch Kraft hat, nimmt am Dallmayr Coffee Run teil, dessen Startgeld an die Münchner Tafel geht und den bisherigen Friendship Run ablöst.

Der Charakter des Formats bleibt unverändert: Im Mittelpunkt stehen Gemeinschaft, Inklusion und die Freude an gemeinsamer Bewegung. Am Freitag findet auch der erste Münchner Schullauf statt: 3830 Schülerinnen und Schüler aller Grund- und weiterführenden Schulen gehen im Olympiapark an den Start. Tags darauf beim Kids Run stehen dank der Kooperation des Bayerischen Leichtathletik-Verbands mit der Initiative „Lauf dich fit!“ drei altersgerechte Distanzen über 400 Meter, 2,1 Kilometer und 4,2 Kilometer zur Auswahl.

Am Sonntag um neun in der Früh ist dann Showtime, dann wird die Stadt bis zum Nachmittag zur Strecke und in Teilen zur Auto-, Bus-, Tram- und Radl-freien Zone: Vom Olympiapark geht es für die Läufer durch den Englischen Garten, am Chinesischen Turm und am Siegestor vorbei, über Odeonsplatz, Marienplatz und Sendlinger Tor, ehe es via Werksviertel zurück ins Ziel geht. 53 „Cheering Zones“ – mit Bands, Trommlern und Cheerleadern – sollen dafür sorgen, dass keiner allein leidet. Wer seine Liebsten im Pulk nicht aus den Augen verlieren will, folgt ihnen per App samt Live-Tracking, was für Zuschauer deutlich weniger schweißtreibend ist. Im Vorjahr standen etwa 150 000 Zuschauer am Straßenrand – sozusagen halb Augsburg.