Der Streit um die Ausrichtung des München-Marathons geht in die nächste Runde: Der langjährige Veranstalter Gernot Weigl hatte am Dienstag bekanntgegeben, dass die Gespräche für eine gemeinsame Organisation mit der Laufstatt Event gGmbH abgebrochen wurden. „Das ist ein einseitiger Bruch und für uns nicht erklärbar“, sagt Anton Martic von Laufstatt. Die bisherigen Gespräche seien alle konstruktiv gewesen. In der Erklärung der München Marathon GmbH hatte Geschäftsführer Weigl geschrieben, die „beiden Gesellschaften weisen grundlegend verschiedene Strukturen und Arbeitsweisen auf“.