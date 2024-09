In der Münchner Innenstadt ist ein Mann Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Der 57-Jährige wurde am Mittwoch schwer verletzt im Alten Botanischen Garten in der Nähe des Hauptbahnhofes gefunden, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Münchner starb im Krankenhaus an seinen schweren Kopfverletzungen, die ihm offenbar durch Schläge zugefügt worden waren.