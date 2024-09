Die Polizei fahndet wegen eines Tötungsdelikts in München nach einem 30-jährigen Mann. Er soll am Mittwoch einen 57-Jährigen mehrfach getreten haben, auch gegen den Kopf. Das Opfer wurde am Mittwoch schwer verletzt im Alten Botanischen Garten in der Nähe des Hauptbahnhofs gefunden, wie ein Polizeisprecher sagte. Er starb im Krankenhaus.