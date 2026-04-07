In der Müllerstraße ist in der Nacht auf Samstag ein Mann bei einer Schlägerei lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der 49-Jährige gegen 3.20 Uhr in der Bar „Rendezvous“ mit einem 23-Jährigen in Streit geraten. Die Mitarbeiter der Security wiesen die beiden aus dem Lokal.

Auf der Straße ging der Streit aber weiter, in dessen Verlauf der Jüngere dem 49-Jährigen mehrere Male ins Gesicht schlug. Dadurch stürzte dieser zu Boden und schlug mit dem Kopf auf. Dabei erlitt er eine Gehirnblutung. Im Krankernhaus wurde er in ein künstliches Koma versetzt.

Zeugen hielten den 23-jährigen mutmaßlichen Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest. Er wurde vorläufig festgenommen und wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.