Zum Hauptinhalt springen

Münchner HauptbahnhofHör- und sehbehinderter Mann stürzt auf Bahngleis

Der Unfall ereignete sich am Hauptbahnhof am Ende von Gleis 28.
Der Unfall ereignete sich am Hauptbahnhof am Ende von Gleis 28. (Foto: Bundespolizei)

Als er einem Pfosten ausweichen will, fällt der Mann in das Gleis. Zwei Passanten retten den 42-Jährigen.

Ein hör- und sehbehinderter Mann ist am Dienstagvormittag am Münchner Hauptbahnhof auf ein Gleis gestürzt. Couragierte Reisende retteten den Mann, indem sie die Polizei riefen und dem Rettungsdienst und der Bundespolizei dabei halfen, den 42-Jährigen aus dem Gleis zu befreien.

Der Unfall ereignete sich gegen 9 Uhr am Ende von Gleis 28. Videoaufnahmen legen laut Bundespolizei nahe, dass der hör- und sehbehinderte Mann beim Ausweichen eines Pfostens, vermutlich wegen seiner Sehbeeinträchtigung, zu nah ans Gleis geraten und deswegen in den Schienenbereich gestürzt war.

Einer der beiden Passanten, die vor Ort die Rettungskette in Gang setzten, ist selbst Rettungssanitäter. Bevor er zusammen mit Sanitätern und Bundespolizisten den Mann aus dem gesperrten Gleis barg, übernahm noch im Schienenbereich die Erstversorgung. Der Verletzte wurde in eine Münchner Klinik gebracht.

© SZ/bm - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Streit mit Anwohnern und im Rathaus
:Autos raus aus der Altstadt: Scheitern Grüne und SPD mit ihrem großen Verkehrsprojekt?

Hunderte Parkplätze sollen wegfallen, Fußgänger mehr Raum bekommen: Seit sechs Jahren plant die Rathauskoalition den Umbau der Innenstadt. Warum der Beschluss plötzlich auf der Kippe steht – und was Anwohner stattdessen fordern.

SZ PlusVon Heiner Effern und Andreas Schubert

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite